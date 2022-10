Jasharaj i reagon Nagavcit: Dhe urdhra sa për t’i hyrë në qejf shefit të madh

Kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, i ka reaguar ministres së Arsimit, Arbërie Nagavcit, lidhur me grevën në arsim.

Jasharaj ka thënë se pavarësisht se muaj më parë sindikata e kishte njoftuar me kërkesat legjitime të tyre, Nagavci s’kishte bërë asgjë për to, e duke ardhur deri te greva e punëtorëve. Ai shtoi se Nagavci as para grevës e as gjatë saj nuk u tregua ministre e Arsimit dhe nuk iu dëgjua zëri në emër të punëtorëve të arsimit.

Madje, tha ai, ajo u lëshua me deklarata nënçmuese.

“Ajo vazhdoi t’i duartrokiste edhe fyerjeve e deklaratave nënçmuese te Dimalit, Yllit, Dibranit, Sadriut e disa të tjerëve që u ka humbur çdo gjë njerëzore”.

Jasharaj kritikoi ministren se i duartrokiti ndëshkimit të punëtorëve të arsimit sa për t’i hyrë në qejf kryeministrit të vendit.

“Zonja Nagavci për t’i hyrë në qejf shefit dhe Hekuranit shkoi edhe me tutje duke nxjerr urdhër se, pos dënimit me paga mësuesit, duhet edhe të zëvendësojnë edhe orët e humbura”, tha ai.

Për ta luajtuar rolin e humanistes, sipas Jasharajt, Nagavci u angazhua për pagat, megjithatë ai theksoi se i vazhdoi akuzat kundër SBASHK-ut. E këtë e quajti ironike, pasi tha se Nagavci nuk pyetej për pagat e shtatorit.

“Nagavci dashka t’i shpëtoi. Ironike kjo nga zonja Nagavci, e cila tërë kohën e grevës dha urdhra dhe nuk la fjalë të keqe pa thënë për grevistët sa për t’ia bërë qejfin Hekuranit dhe shefit të madh. Zonja Nagavci sa për ty e po të pyeteshe ti pagat e shtatorit kurrë nuk do t’i merrnin punëtorët e arsimit që nga çerdhet e deri në universitet, por këtë humanitetin në thonjëza dhe heroizmin tënd në thonjëza u mundove ta shesësh kot të punëtorët e arsimit dhe e bëre me shpresën se do të krijosh përçarje, përçarje që u mundove ta bësh edhe gjatë gjithë grevës, por të shkoi kot”.

Jasharaj ka paralajmëruar përballje në gjyq me ministrin e Financave, Hekuran Muratin, dhe një deputet të Vetëvendosjes.

“Zonja Nagavci inati dhe mllefi i paarsyeshëm ndaj meje e sindikalistëve ua ka bllokuar trurin edhe disa deputetëve të partisë suaj. Njëra prej tyre dje në parlament përsëriti shpifjet e Hekuranit për SBASHK-un dhe qe të dy do të jenë në përballje para drejtësisë sepse e kanë tepruar. Boll mo”, ka thënë Jasharaj.