Joshua vs Fury, Hearn: Lindja e Mesme, një alternativë

Superndeshja midis dy kampionëve britanikë të peshave të rënda Anthony Joshua (24 – 1 – 0) dhe Tyson Fury (30 – 0 – 0), ka hyrë në fazën përfundimtare: vendndodhja. Kjo, pasi dritarja kohore midis qershorit dhe korrikut është përcaktuar.

Menaxheri dhe promotori i Anthony Joshua-s, Eddie Hearn, ka shprehur Lindjen e Mesme si një mundësi e volitshme, për aq kohë sa Britania ende nuk e ka nën kontroll situatën e pandemisë Covid-19.

Bosi i Matchroom Boxing (Eddie Hearn) do t’u propozojë një seri alternativash të dy luftëtarëve. Në varësi të marrëveshjes do të formësohet edhe beteja e shumëpritur përmes tyre.

Një ndër mundësitë e ofruar nga Hearn është në stadiumin Wembley, më 24 korrik, por Lindja e Mesme mbetet një zgjedhje mjaft serioze për arsye se ka tolerancë të numrit të spektatorëve.

I pyetur për Sky Sports, Hearn shpjegoi më me detaje se çfarë po ndodh aktualisht me bisedimet për vendndodhjen:

“Asgjë s’është ideale”, tha Hearn, i cili vijoi, “nëse do të ishte situatë ideale, të gjithë do të ishim në Wembley me 100 mijë spektatorë, por nuk jam i sigurt a do ta pranojë ofertën Tyson Fury. Por, nëse bëhet fjalë për 20 mijë apo 15 mijë njerëz në arenë, të gjitha ofertat e Lindjes së Mesme përputhen; gjithmonë nëse do t’i ndeshim djemtë në hapësira të mbyllura, pasi korriku i atjeshëm është shumë i nxehtë”, përmbylli Hearn.

