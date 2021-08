Kandidati i Nismës për kryetar të Malishevës takon kandidatët për asamble të katër fshatrave

Kandidati për kryetar të Komunës së Malishevës nga radhët e Nismës Socialdemokrate, Ekrem Kastrati ka takuar sot kandidate?t pe?r Asamble Komunale, qe? pe?rfaqe?sojne? fshatrat; Damanek, Panorc, Rud dhe Turjake?.

Kastrati përmes një postimi në llogarinë e vet në “Facebook” këtë takim e ka quajtur mjaftë pozitiv.

“Bashke? me socialdemokrate?t tane? te? mire?, nje?herit kandidate?t pe?r asamble, z. Ismet Krasniqi, znj. Rukije Bytyqi dhe z. Hasim Rudi diskutuam lidhur me pe?rgatitjet pe?r zgjedhjet lokale dhe pe?r projektet e ardhshme qe? synojme? t’i jete?sojme? pas 17 tetorit ne? ke?to fshatra”, ka shkruar Kastrati.