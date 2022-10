KEK-u: Sonte në mesnatë del nga funksioni njësia A-4

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) ka njoftuar se të shtunën në ora 24:00 njësia A-4 planifikohet për ndalje me qëllim të sanimit të rrjedhjeve të paraqitura në kaldaj.

KEK përmes një njoftimi në rrjetin social në Facebook kanë bërë të ditur se bazuar në praktikat e mëhershme, rikthimi i njësisë në operim pritet të bëhet brenda afatit 4-5 ditorë.

“Sonte dt. 15.10.2022, në ora 24:00 njësia A-4 planifikohet për ndalje me qëllim të sanimit të rrjedhjeve të paraqitura në kalldaj. Bazuar në praktikat e mëhershme, rikthimi i njësisë në operim pritet të bëhet brenda afatit 4-5 ditorë”, thuhet në njoftim.

Sipas njoftimit, KEK-u me kohë ka njoftuar furnizuesin publik dhe kjo njësi nuk është nominuar për të dielën.

“Lidhur me këtë, KEK me kohë ka njoftuar furnizuesin publik dhe kjo njësi nuk është nominuar për dt: 16.10.2022. Në lidhje me zhvillimet e reja, do të njoftoheni me kohë”, thuhet ndër të tjera në njoftim.