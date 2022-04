Kim Kardashian paralajmëron padi për Robloxin, lojën ku djali i saj gjashtëvjeçar pa një reklamë nga videoja e saj seksuale

Kim Kardashian ka paralajmëruar një padi për Robloxin, pasi djali i saj gjashtëvjeçar, Saint, brenda kësaj loje kishte parë një reklamë që sugjeronte se ishte për ‘video-kasetën e re seksuale të Kim”.

Në një episod të fundit të “The Kardashians” të titulluar (“Burn Them All to the Fucking Ground”),themeluesja e “SKIMS” u tregua e mërzitur dhe e hutuar kur djali i saj, Saint West, e lajmëroi atë për çfarë kishte parë në lojë.

Kur Saint shpjegoi se reklama ishte një në një lojë Roblox, ajo u përgjigj: “Kjo është në lojë? Atëherë ne do t’i padisim ata nëse është një lojë me emrin dhe fotografinë time”.

Kim më pas deklaroi se reklama në fjalë pretendonte se kishte pamje shtesë të papublikuara të kasetës së saj seksuale të vitit 2007.

Në të njëjtin episod, Kardashian tregoi në më shumë detaje rreth asaj që pa në pajisjen e djalit të saj.

“Ishte një klikim duke nënkuptuar se nëse klikoni mbi të, do të dilte një video-kasetë e re seksuale”, tha ajo.

“Sikur djali im të ishte pak më i madh dhe të ishte në gjendje të lexonte, do të isha e mërzitur”, vazhdoi më tej ylli i “Keeping Up With the Kardashians”.

Pas transmetimit të emisionit më 14 prill, Roblox bëri një deklaratë në lidhje me ngjarjen.

“Videoja e referuar nuk ishte kurrë e disponueshme në platformën tonë – ne kemi moderim dhe politika të rrepta për të mbrojtur komunitetin tonë, duke përfshirë zero tolerancë për përmbajtje seksuale të çdo lloji që shkel rregullat tona të komunitetit”, thuhet në deklaratë.

“Referenca e tekstit për shiritin që u fut rreth filtrave tanë u hoq shpejt dhe për fat të mirë u duk vetëm për një numër jashtëzakonisht të vogël njerëzish në platformë”, përfundon deklarata. /Telegrafi/