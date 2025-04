Komuna e Dragashit fillon projektin e PAPA Testit pa pagesë në QKMF

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, së bashku me kryesuesen e Kuvendit, Arijeta Skeraj, vizituan Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Dragash, ku u takuan me drejtorin e këtij institucioni shëndetësor, Endrit Piraj. Me këtë rast, ata u informuan me ecurinë e punës së QKMF-së dhe mbarëvajtjen e shërbimeve shëndetësore për qytetarët.

Fillimisht, kryetari Xheladini dhe kryesuesja Skeraj u informuan nga drejtori i QKMF-së për kujdesin paliativ, një program i cili së shpejti do të fillojë të zbatohet nga stafi i QKMF-së dhe ka për qëllim ofrimin e shërbimeve shëndetësore nëpër shtëpi për personat të cilët nuk kanë mundësi që të kenë qasje në QKMF, siç janë personat e moshuar, personat me nevoja të veçanta etj. Gjithashtu, ata u njoftuan edhe për investimet e reja dhe renovimet të cilat do të bëhen në objektin e QKMF-së.

Ndër të tjera, Drejtori Piraj i njoftoi kryetarin e Komunës dhe kryesuesen e Kuvendit për projektin e PAPA TESTIT PA PAGESË për gratë e Komunës sonë. Realizimi i këtij projekti po bëhet realitet, falë angazhimit të vazhdueshëm të Grupit të Grave Asambleiste të Kuvendit të Komunës së Dragashit, duke u bazuar në kërkesat e shumta të grave dhe vajzave që shërbimi i PAPA TESTIT të ofrohet pa pagesë në QKMF-në e Dragashit. Ky projekt ishte prioritet i kryetarit të Komunës dhe kryesuese së Kuvendit, i cili do të implementohet nga QKMF-ja në Dragash.

Për t’u informuar më detajisht lidhur me zbatimin e projektit të PAPA TESTIT, kryetari Xheladini dhe kryesuesja Skeraj vizituan edhe gjinekologun Femi Bojaxhiu, i cili do të ofrojë këtë shërbim në QKMF, duke qenë në dispozicion të pacienteve çdo ditë pune, nga ora 09:00 – 13:00. Pacientet nuk do të kenë nevojë që të caktojnë termin paraprakisht.

Projekti i PAPA TESTIT PA PAGESË në QKMF-në e Dragashit, në pjesën më të madhe do të mbështetet financiarisht nga Komuna e Dragashit, ndërsa pjesa tjetër do të mbulohet nga donatorët./PrizrenPress.com