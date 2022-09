Komuna e Prizrenit dhe “Hidroregjioni Jugor” nënshkruajnë marrëveshje bashkëfinancimi

Komuna e Prizrenit dhe K.R.U “Hidroregjioni Jugor” Sh.A Prizren, nënshkruan sot marrëveshje për bashkëfinancim të projektit “Zëvendësimi i gypsjellësit ekzistues AC 150 mm të burimit të Cvilenit me gypsjellës të ri PEHD 160 mm në segmentin rrugor “Çesma e Pashait – shkarkuesi I fundit – Prizren”.

“Në bazë të verifikimit të gjendjes në teren dhe analizave tekniko-analitike ndërrimi i këtij gypsjellësi është i domosdoshëm – projekt që duhet të përfundohet me emergjencë. Ky intervenim do të ndikojë në ruajtjen e shëndetit të qytetarëve, furnizimi me ujë të pijes do të stabilizohet, do të zvogëlohen humbjet dhe do të bëhet evitimi i prishjeve të shpeshta”, thuhet në njoftim të komunës. /PrizrenPress.com