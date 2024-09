Kosova harron humbjen e dhimbshme ndaj Rumanisë – shfaq fytyrën e vërtetë ndaj Qipros

Një reagim i tillë pritej nga ‘Dardanët’ pas asaj humbje të dhimbshme që pësuan në ‘Fadil Vokrri’ me rezultat 3-0 ndaj Rumanisë.

Kosova fillimisht epërsinë e mori në minutën e tetë me anë të Vedat Muriqit i cili u tregua i saktë nga pika e bardhë për 1-0.

Po i njëjti lojtar doli sërish në skenë në minutën e 20-të, kësaj radhe duke shënuar me kokë pas asistimit të Donat Rrudhanit.

‘Dardanët’ patën edhe një tjetër mundësi të artë shënimi me anë të Ermal Krasniqit, i cili në minutën e 38-të dështoi të shënojë përballë portierit.

Të besuarit e Franco Fodës nuk u ndalën as në pjesën e dytë duke arritur që të tundin rrjetën edhe në dy raste të tjera.

I inkuadruari në pjesën e dytë, Albion Rrahmani arriti që të shënojë për 3-0 në minutën e 48-të pas një asistimi të Milot Rashicës.

Goditjen përfundimtare qipriotëve ua dha Lumbardh Dellova, i cili në cilësinë e sulmuesit realizoi një gol të bukur për 4-0 në minutën e 55-të.

Me këtë fitore Kosova tani pozicionohet në vendin e dytë në tabelë me pikë të barabarta me Qipron dhe me Rumaninë që me fillim nga ora 20:45 do përballet me Lituaninë./Telegrafi/