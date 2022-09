Kryetari i FFK-së priti në takim deputeten Duda Balje dhe zëvendësministrin Almir Veliji

Kryetari i FFK-së, Agim Ademi, ka pritur, sot, në takim deputeten e Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit boshnjak, Duda Balje dhe zëvendësministrin e Zhvillimit Rajonal, Almir Veliji.

Gjatë këtij takimi u diskutua në përgjithësi për rrjedhën e futbollit të Kosovës dhe synimin e FFK-së për shtrirjen infrastrukturore të futbollit në çdo cep të vendit dhe tek çdo komunitet. Temë diskutimi ishte edhe përfshirja sa më e madhe e komunitetit boshnjak në futboll, me theks të veçantë krijimi i mundësive për inkuadrim në gara të klubit nga Mushnikova e Prizrenit.

Presidenti Ademi shprehu gatishmërinë e tij dhe të FFK-së për ta ndihmuar komunitetin e futbollit në Mushnikovë, i cili vepron me 80 deri 90 futbollistë të të gjitha grupmoshave, fillimisht me edukimin dhe licencimin e trajnerëve e më pas edhe me përkrahje të infrastrukturës, në mënyrë që talentet e komunitetit boshnjak dhe jo vetëm nga kjo trevë, të kenë mundësi të barabarta për zhvillimin e futbollit.

Nga ana e tyre deputetja Balje dhe zëvendësministri Veliji e falënderuan kreun e FFK-së për mikpritjen dhe gatishmërinë për ta ndihmuar komunitetin boshnjak dhe u zotuan se edhe ata do ta japin mbështetjen e tyre institucionale në krijimin e kushteve sa më të mira për zhvillimin e futbollit.