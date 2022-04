Kryetari i Rahovecit përkujton dëshmorët Visar Hoti dhe Safet Latifi

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka përkujtuar dëshmorët e kombit, Visar Hoti dhe Safet Latifi, në 23-vjetorin e rënies.

Ai ka thënë se në kohën kur Kosova kishte nevojë më së shumti, këta dëshmorë kapën armët dhe luftuan kundër pushtuesit.

“Historinë e re të luftës së gjatë për çlirim nga zgjedha e robërisë sllave, e shkruan me përpjekje të mundimshme, me guxim dhe pa ngurrime, djemtë e ri të brezit të luftëtarëve që nuk kursyen, as mundin, as jetën dhe as gjakun, për liri. Është brezi i Visarit, Safetit e shokëve të tyre, të cilët ishin të përcaktuar që me armë në dorë të luftojnë kundër pushtuesve të cilët kishin epërsinë e madhe si në pajisje edhe në armatime, për të na mbajtur nën zgjedhë. Brezi i Visarit dhe Safetit, Sahitit, Naserit, Lulit, më herët i Jahës e i Shkelzenit e shokëve të tyre, kishin ëndrrat dhe planet e tyre, por ata u përcaktuan deri në fund të ecin rrugës për ta bërë realitet çlirimin – toka të bëhet e lirë e shqiptarët e këtij nënqielli të jetojnë, të ëndrrojnë, të punojnë e të ndërtojnë jetën e tyre, pa frikën e kërcënimit nga pushtuesi”, ka thënë kryetari Latifi.