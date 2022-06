Kur dalin pagesat për skemat sociale dhe pensionale?

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka dalë me një njoftim në Facebook.

Aty ua ka rikujtuar të gjithë përfituesve ndryshimin e datave të pagesave.

Duke filluar nga ky muaj, pagesat e këtyre skemave do të ekzekutohen si në vijim:

Me datë 15 të çdo muaji do të ekzekutohen pagesat e skemave sociale dhe skemat pensionale që nuk kanë nevojë për procesin e verifikimit me ATK;

Me datë 20 të çdo muaji do të ekzekutohen pensionet e veteranëve dhe pensionet tjera që kanë nevojë për procesin e verifikimit me ATK (pensionet e Trepçës dhe ato familjare);

Me datë 24 të çdo muaji do të ekzekutohen pagesat për masat aktive të tregut të punës;

Me datë 25 të çdo muaji do të ekzekutohen pagesat për lehonat e punësuara dhe të pa puna, si dhe shtesat për fëmijë;

Me datë 29 të çdo muaji do të ekzekutohen pagesat e ndihmave sociale dhe masat tjera të veçanta nga Pako e Ringjalljes Ekonomike