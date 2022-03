Kush është Alexandra Korendyuk? E dashura e përfolur e Roman Abramovich

Pasi pronari i klubit të futbollit, Chelsea, Roman Abramovich u sanksionua nga Britania e Madhe javën e kaluar, vëmendja është kthyer në jetën e tij private, ku edhe po aludohet për një romancë të re dashurie.

55-vjeçari është një nga shtatë oligarkët rusë që do të sanksionohet në një qëndrim kundër pushtimit në Ukrainë, pasi besohet të ketë lidhje të ngushta me Vladimir Putin.

Sanksionet nënkuptojnë se përpjekjet e tij për të shitur klubin janë ndalur, Chelsea nuk mund të shesë më bileta ndeshjesh, klubi nuk është në gjendje të blejë ose shesë lojtarë dhe dyqani i tij i mallrave është i mbyllur.

Ndërsa miliarderi vazhdon të jetë një temë e nxehtë e bisedave në internet, thashethemet janë shfaqur se ai po takohet me një vajzë të re në jetën e tij.

Kush është Alexandra Karendyuk?



Së fundmi në mediat rozë vend zunë thashethemet se miliarderi ka nisur një lidhje të re dashurie me një grua, emri i të cilës është Alexandra Karendyuk, ani pse ai personalisht nuk e ka konfirmuar një gjë të tillë.

nuk e ka konfirmuar nëse ato janë zyrtarisht një artikull, por The Sun, The Times dhe The Mirror kanë raportuar të gjithë se ai është i lidhur romantikisht me një grua të quajtur Alexandra Karendyuk.

Prestigjiozet si: The Sun, The Times dhe The Mirror, zbuluan se ata u lidhën për herë të parë në tetor të vitit 2021 nga kolumnistja ruse Bozhena Rynska.

E dashura e re e përfolur e Abramovich, Alexandra Karendyuk, është një aktore që besohet të jetë me bazë në Rusi, por ka trashëgimi ukrainase dhe sipas The Times, 25-vjeçarja u shfaq në dy episode të shfaqjes ruse “You’re All P***ing Me Off”.

Ajo është gjithashtu një sipërmarrëse që mendohet se ka themeluar një iniciativë të quajtur Instituti i Iniciativave të Muzikës, e cila ndihmon muzikantët e ardhshëm.

Përveç kësaj, dihet pak për të dhe ajo nuk duket të ketë asnjë profil publik në rrjetet sociale.

/Albanianpost.com