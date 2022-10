Legjendarët, në dekadën e re!

Për të gjithë fansat dhe adhuruesit e muzikës së tyre, ky album ka rëndësi të veçantë, pasi do të ishte prodhimi i parë i materialit origjinal pas 18 vitesh.

Çfarë dimë për albumin e ri?

Albumi i ri do të jetë gjithashtu i pari i grupit pa bateristin legjendar Charlie Watts, i cili vdiq në vitin 2021 para turneut të tyre të fundit, pas gati gjashtë dekadash me grupin.

Një burim tha: “Pas vdekjes së Charlie kishte njëfarë pasigurie se çfarë të bëhej më pas. Ata i kishin planifikuar datat e koncerteve shumë më parë, por pas kësaj nuk ishte e qartë se si ishte e ardhmja. Tani ata kishin kohë për të menduar, të gjithë e ndjejnë se është gjëja e duhur të vazhdojnë të bëjnë atë që kanë bërë gjithmonë si grup, të bëjnë muzikë të re dhe shpresojmë të kthehen në rrugë për të performuar para fansave të tyre”.

“Ata kanë pasur disa hite të këqija në vitet e fundit, por shfaqja vazhdon,” vazhdoi burimi i brendshëm, “dhe Stones gjithmonë po”.

Krahas realizimit të albumit, surpriza më e madhe është turneu që ata po planifikojnë të mbajnë dhe përmasat që ai do të marrë. Ky turne ka të ngjarë të përfshijë data në SHBA, Amerikën e Jugut dhe Evropë dhe do të pasojë publikimin e albumit në vitin 2023. Bateristi Steve Jordan iu bashkua treshes në Electric Lady Studios në New York, së bashku me basistin veteran Darryl Jones për të përfunduar trajnimin.

***

‘The Rolling Stones’ është një grup muzikor anglez i rrymës rok, i formuar në Londër në vitin 1962. Pjesëtarët fillestarë të grupit ishin Brian Jones, Ian Steëart, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman dhe Charlie Watts. Jones u largua nga grupi një muaj para ndarjes së tij nga jeta në 1969-n, e paraprakisht ishte zëvendësuar nga Mich Taylor, i cili u largua në vitin 1975. Që nga ky vit Ronnie Wood ka qenë kitarist i grupit, krahas Richards. Me largimin e Wyman në 1993-n, Darryl Jones ka qenë basisti kryesor. Stewart u distancua zyrtarisht nga grupi në vitin 1963, por vazhdoi të luante në piano deri në vitin 1985 kur u nda nga jeta. Të tjerë artistë të njohur që kanë luajtur në tastierë kanë qenë Nicky Hopkins, aktiv që nga viti 1967 deri në 1982; dhe Chuck Leavell, aktiv që nga viti 1982. Lideri i parë i grupit ka qenë Jones, por pasi u deklaruan si shkruesit e teksteve të këngëve të grupit, Jagger dhe Richards ishin liderët de fakto të bandës.

‘The Rolling Stones’ ishin pararojë e pushtimit të bandave britanike që fituan popullaritet të madh në Shtetet e Bashkuara në vitet 1964-65. Fillimisht të njohur për flokët e gjatë po aq sa për muzikën që ata luanin, grupi identifikohet me kundërkulturën e re dhe rebele të viteve 1960. Ata e bënë muzikën bluz pjesë të rok & roll dhe ndryshuan fokusin e kulturës bluz, duke e shndërruar atë në një rrymë më pak të sofistikuar që deri atëherë përfaqësohej vetëm nga artistë si Muddy Waters, autor i “Rollin’ Stone”, këngë prej së cilës mori emrin grupi. Pas një periudhe të shkurtër eksperimentimi muzikor që arriti kulmin me albumin ‘Their Satanic Majesties Request’ që nuk u prit shumë mirë, grupi u rikthye në rrënjët bluz me albumin Beggars’ Banquet, i cili – së bashku me albumet që e ndoqën, Let It Bleed, Sticky Fingers dhe Exile on Main St. – konsiderohet si albumi më i mirë i grupit dhe ato vite si vitet e arta të Rolling Stones. Muzikologu Robert Palmer “kohëzgjatjen” e bandës ja atribuon faktit se muzika e tyre ‘është e rrënjosur në të vërteta tradicionale, në muzikë bluz-ritmik dhe soul’ ndërsa ‘mjaft tinguj modern pop kanë ardhur e ikur pa lënë gjurmë’.

Grupi vijoi të lançonte materiale muzikore mjaft të suksesshme gjatë viteve 1970 dhe arritën të shisnin kopje të shumta albumesh, ku Some Girls dhe Tattoo You ishin albumet e tyre më të shitur në të gjithë botën. Në vitet ’80, një zënkë midis Jagger dhe Richards për drejtimin muzikor të grupit shkaktoi ndarjen e grupit por pas pak kohe ata arritën të sqaronin gjithçka dhe patën një rikthim të madh me albumin Steel Wheels , i cili u pasua nga një turne i madh në stadiume. Tradita e bandës për pasimin e albumeve me turne nëpër stadiumet më të mëdha vazhdoi edhe gjatë viteve 1990 dhe 2000. Banda ka arritur të realizojë katër prej koncerteve me të ardhura më të larta të të gjitha kohërave (Turneu ‘Voodoo Lounge’ (1994-95), Turneu ‘Bridges to Babylon’ (1997-99), Turneu Licks (2002-03) dhe Turneu ‘A Bigger Bang ‘(2005-07)).

‘The Rolling Stones’ në vitin 1989 u bënë pjesë e Hollit të Famës së Muzikës Rok & Roll dhe në vitin 2004 pjesë e Hollit të Famës së Muzikës në Mbretërinë e Bashkuar. Revista Rolling Stone i klasifikoi të katërtit në listën e 100 artistëve më të mëdhenj të të gjitha kohërave dhe shitjet mesatare të albumeve të tyre arrijnë shifrën e 250 milionë. Ata kanë lançuar 29 albume në studio, 19 albume nga performanca drejtpërsëdrejti dhe një numër të madh përmbledhjesh të këngëve më të mira. Let It Bleed ishte albumi i parë nga 5 albume rradhazi që u cilësua si më i miri në Mbretërinë e Bashkuar. Sticky Fingers ishte albumi i parë nga 8 albume rradhazi, që u cilësua si më i miri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përgjatë këtij viti, banda festoi 60 vjetorin e krijimit.