Leutrim Latifit, mbi 18 raste të grabitjes i fundit në Prizren

Përveç tij në pranga janë edhe tre persona tjerë

Gjatë kësaj grabitje, të plagosur, si pasojë e të shtënave me armë, kishin mbetur dy persona, babë e bir, pronarë të argjendarisë ku u tentua të vidhej me armë në duar.

“Tre të dyshuarit janë nga rajoni i Prishtinës, të cilët në bazën e të dhënave kanë të kaluar kriminale madje edhe në fushën e grabitjes, përdorimit të armëve. Kanë qenë në burg, janë me precendent kriminale dhe tani po i zbardhim edhe motivet e tyre për këtë rast”, tha drejtori i policisë së Prizrenit në konferencë.

Leutrim Latifi

Leutrim Latifi, është emër i njohur për publikun, duke qenë i shpallur në kërkim nga Policia e Kosovës për mbi 18 raste të grabitjeve me armë.

Latifi ishte arrestuar në Mal të Zi, teksa pas ekstradinimit në Kosovë, ai ishte liruar nga paraburgimi përkundër dosjes së trash të veprave penale.

Së bashku me Kastriot Shalën e Ridvan Ademin, treshja konsideroheshin persona me rrezikshmëri të lartë teksa para arrestimit talleshin me Policinë e Kosovës përmes videove të publikuara në Instragram.

Cak i grabitjeve të armatosura të Latifit bashkë me një grup bashkëpunëtorësh tjerë, Prokuroria e Shtetit pretendonte se kanë qenë : “Teb Banka”, “Kep Banka”, “NLB Banka”, “Slovenia Petrol”, “Hib Petrol”, “Star Club”, “Star Kazino”, “Cazino Star”, “Albi Mall”, kazino “ACT”, bastore “ACT”, kazino “Eurogame”, kazino “Las Vegas”, “IP Petrol”, kazino “Kojota”, lokali “Apex Club”, “Lloto Sport”, si dhe motel “Flamingo”.

Ndërkohë, emri i Leutrim Latifi u përmend edhe në 2018-ën. Ai së bashku me Arbnor Rukovci, Kastriot Shala dhe Egzon Sheqiri akuzohen se në tetor 2018 në Prishtinë në një bankë kanë kryer tri vepra penale, atë të grabitjes, armëmbajtjes pa leje dhe zjarrvënies ashtu që nën kërcënimin e armëve dhe të maskuar kane hyrë në bankë dhe kanë marr mbi 100 mijë euro dhe më pastaj janë larguar me veturën të cilën me pas e kanë djegur me qëllim të asgjësimit të gjurmëve dhe provave.

Në vitin 2018 InDoks kishte transmetuar dokumentarin “Biznesi i grabitjeve”. Pak kohë pas këtij dokumentari do të arrestoheshin disa grupe të cilat kryenin këtë krim. Edhe statistikat e vitit 2019 dhe 2020 japin sugjerime që ky fenomen kishte filluar të shënonte rënie. Por, në proces gjyqësor ndaj grupit në Prishtinë, Gjykatat do të vendoste që ti linte të lirë disa prej të akuzuarve ani pse ca prej tyre ngarkoheshin deri në 15 grabitje për person.

