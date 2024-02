Mjekët në QKUK i shpëtojnë jetën fëmijës që gëlltiti një pjesë lodre

Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës ka njoftuar për trajtimin e një rasti të një fëmije një vjeçar, të cilit i janë bllokuar rrugët e frymëmarrjes pasi ka gëlltitur një pjesë të lodrës.

Sipas SHKSUK-së fëmija i moshës 1-vjeçare i është nënshtruar një operimi me urgjencë në Klinikën e Otorinolaringologjisë.

“Pacienti nga Klinika Emergjente, është transferuar në Klinikën e Otorinolaringologjisë për shkak të aspirimit të trupit të huaj (lodër plastike e rrumbullakët), gjë që e bën shumë të vështirë heqjen e trupit të huaj. Në këto kushte fëmija dërgohet me urgjencë në sallë të operacionit, ku thirret ekipi kujdestar i mjekëve të ORL-së, ata thërrasin me urgjencë mjekët e anestezionit, ku pas ndërhyrjes me bronkoskop, fëmijës i largohet pjesa e lodrës, i lirohen rrugët e frymëmarrjes dhe i shpëtohet jeta”, njofton SHKUSK.