Moti sot me shi i përzier me baltë

Kështu njofton Meteo Kosova.

“Po ashtu, koncentrimet e pakta të pluhurit saharian do të vazhdojnë të jenë të pranishme mbi vendin tonë, në këtë mënyrë në zonat me të reshura do të jenë të përziera me baltë”, thuhet në njoftim.

Era do të fryjë nga drejtime të ndryshme me shpejtësi prej 15-37 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 5 deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale prej 13 deri në 16 gradë Celsius.