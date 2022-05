Në ditën e Fitër Bajramit, Totaj i shkon për vizitë Bashkësisë Islame të Prizrenit

Me rastin e festës së Fitër Bajramit, kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, sot së bashku me nënkryetarin, me drejtorë, asambleistë si dhe me bashkëpunëtorë të tjerë kanë vizituar Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit, ku u mirëpritëm nga kryetari Besim ef. Berisha, kryeimami dr. Orhan ef. Bislimaj dhe bashkëpunëtor të KBI.

“I uruam drejtuesit e Bashkësisë Islame dhe gjithë qytetarët e besimit islam të komunës së Prizrenit, festën e FITËR BAJRAMIT”, thotë Totaj.

“Paqja, mëshira dhe begatia qoftë mbi ju dhe familjet tuaja”.

“Uroj të pritni edhe shumë festa të tjera me shëndet e gëzime!” / PrizrenPress.com