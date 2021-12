Në këto stadiume të Katarit do të luhet për Kupën e Botës 2022

Diskutimet për Kupën e Botës 2022 kanë filluar me më pak se një vit deri në fillim të garës.

Me risinë e turneut që po mbahet në një vend pa shumë histori futbolli, kjo do të thotë që edhe tifozët më të mëdhenjë mund të mos jenë në dijeni të qyteteve dhe stadiumeve.

Këta janë stadiumet dhe vendet që do të mirëpresin Kupën e Botës 2022…

Stadiumi Al Janoub

Qyteti: Al Wakrah

Kapaciteti: 40 000

Lojërat e organizuara: Faza e grupeve

Një nga arenat e ndryshme shtëpiake të Katarit, stadiumi Al Janoub priti finalen e Ligës së Kampionëve të AFC 2020.

Dizajnet me valëvitje të ulsëve janë frymëzuar nga varkat tradicionale Dhow, të cilat përdoren nga zhytësit e perlave në Gjirin Persik.

Stadiumi Ndërkombëtar Khalifa

Qyteti: Al Rayyan

Kapaciteti: 40 000

Lojërat e organizuara: Faza e grupeve, raundi i 16-të, play-off për vendin e tretë

Këtu Liverpooli mposhti Flamengon në finalen e Kupës së Botës për Klube 2019.

Ndërsa vendet mund të shtohen për të rritur kapacitetin për ngjarje, është ende e paqartë nëse stadiumi do të strehojë më shumë se 40,000 tifozë për turneun.

Stadiumi 974

Qyteti: Doha

Kapaciteti: 40 000

Ndeshjet e organizuara: Faza e grupeve, raundi i 16-të

Stadiumi 974 mund të tingëllojë si një planet nga ekskluziviteti i Star Wars, por është një nga tetë stadiumet pritës për Kupën e Botës 2022, shkruan 90Min, transmeton Klankosova.tv.

Stadiumi Al Thumama

Qyteti: Doha

Kapaciteti: 40 000

Ndeshjet e organizuara: Faza e grupeve, raundi i 16-të, çerekfinalet

Një nga katër stadiumet e turneut të vendosur në Doha, dizajni i stadiumit Al Thumama bazohet në kapelën tradicionale taqiyah të Lindjes së Mesme.

Gjysma e vendeve të stadiumit do t’u dhurohen vendeve të tjera në përfundim të Kupës së Botës.

Stadiumi Ahmed bin Ali

Qyteti: Al Rayyan

Kapaciteti: 44.740

Ndeshjet e organizuara: Faza e grupeve, raundi i 16-të

Stadiumi origjinal i Al Rayyan-it Ahmed bin Ali u ndërtua në vitin 2003, por me sa duket nuk ishte i përshtatshëm dhe u rrënua në vitin 2015.

90 përqind e rrënojave nga ai stadium i vjetër shkoi në ndërtimin e të riut ose në projekte të artit publik.

Stadiumi Education City

Qyteti: Al Rayyan

Kapaciteti: 45.350

Ndeshjet e organizuara: Faza e grupeve, 16 e fundit, çerekfinale

Education City është thjesht emri i një zhvillimi brenda qytetit të Al Rayyan, por tani luan edhe një stadium të kalibrit të Kupës së Botës – i cili është mbiquajtur “diamanti në shkretëtirë”.

Stadiumi Al Bayt

Qyteti: Al Khor

Kapaciteti: 60.000

Lojërat e organizuara: Faza e grupeve, raundi i 16-të, çerekfinalet, gjysmëfinalet

Nëse keni pasur fatin të rezervoni një dhomë hoteli në stadiumin Al Bayt, atëherë do të keni mundësi të shijoni një pamje nga ballkoni i fushës.

Në fund të Kupës së Botës, stadiumi do të zvogëlohet me gati gjysmën e kapacitetit, hoteli do të zgjerohet, do të hapet një qendër tregtare dhe do të ndërtohet një objekt tjetër sportiv.

Stadiumi Lusail Iconic

Qyteti: Lusail

Kapaciteti: 80.000

Lojërat e organizuara: Faza e grupeve, raundi i 16-të, çerekfinalet, gjysmëfinalet, finalet

Me më pak se një vit deri në finale, një lojë zyrtare ende nuk është luajtur në stadiumin Lusail Iconic.

Ashtu si shumë nga stadiumet e tjera në këtë listë, stadiumi Lusail Iconic do t’i nënshtrohet një reduktimi të rëndë të kapacitetit në përfundim të Kupës së Botës.