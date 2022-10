Ofendoi dhe kërcënoi policët, arrestohet një person në Prizren

Një person ka ofenduar dhe kërcënuar policët në Prizren.

Ai është arrestuar dhe dërguar në mbajtje.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi i njëjti fillimisht kishte ofenduar zyrtarët policorë të cilët ishin duke u marrë me një rast të kontrollit të një veture, në të cilën ai ishte pasagjer. Më pas i dyshuari edhe në stacion policor ka kanosur zyrtarët policorë të cilët ishin duke u marrë me rastin. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, njofton Policia e Kosovës./PrizrenPress.com/