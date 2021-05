Petrit Hoxhaj jep dorëheqje nga LDK-ja

Kuvendari i LDK-së, Petrit Hoxhaj, ka dhënë dorëheqje nga të gjitha funksionet e këtij subjekti politik.

Ai, në një postim në Facebook, ka numëruar arsyet që e kanë shtyrë të marrë një vendim të tillë.

Postimi i plote?

Te? nderuar miq ,perkrahës ,siq e dini unë edhe si familje që nga themelimi i LIDHJES DEMOKTRATIKE TE KOSOVES jemi angazhuar ,une personalisht qe nga Forumi Rinor. Ne zgjedhjet e 2013 isha kandidat per asamble edhe pse vetem 2 muaj qe u inkuadrova si anetar aktiv dhe nga 45 kandidat dola 21 i votuar me 205 vota .

Pastaj ne zgjedhje lokale te vitit 2017 dola i dyti ne listen e LDK-se me i votuari ne 2 dege te LDk se Prizrenit me 537 vota duke fituar mandatin si asambleist. Isha shume aktiv e anetar i shume formumeve, dege nendege e komisione ekspertesh.

Por edhe me tere kete angazhime kontribute me vite, isha dhe mbeta i anashkaluar.

Ne? disa qeveri ku LDK ishte pjese?marrese asnjehere nuk u degjua ze?ri dhe ke?rkesat e mia duke mos u marr ne konsiderat per asnje gje kekesat, verejtjet apo propozimet. Komunikimi me zyrtare e funksionar te qeverise ishte i pamundshme apo thene haste cdo kerkese ne vesh te shurdher.Ldk pesoi renje te thelle, pa fajin e aktivisteve si puna ime, por nga injorimi, padituria por edhe lakmia e disa njerzve dhe grupeve te vogla perfituese.

Ne punonim, komunikonim, sillnim vota e perfitonin servil e njerz pa kurrfare autoriteti te qytetaret.

Andaj sot i pafuqishem dhe i pa shprese per te ndryshuar gjendjen e keqe qe ka kapluar LDK-ne ,jap DOREHEQJE nga te gjitha funksionet qe kam ne Lidhjen Demokratike te Kosoves ,kryetar I nendeges Vlashnje, nga anetari i kryesise dega Zhur ,nga grupi I asamblese se LDK-se ne KK Prizren.

Deri te ky vendim jo i lehte per mua kam ardhe edhe per shume arsye te tjera , qe bashkepunetoret e mi ne vite i dijne.

Falemderit te gjitheve qe me keni perkrahur ne LIDHJEN DEMOKRATIKE TE KOSOVES dhe keni vazhduar edhe te me perkrahni ne rrugetimin tim politik edhe si asambleist i juaj, jam munduar te jem I sinqert me ju dhe jam munduar te punoi shume, si perfaqesues i juaj ne asamble por edhe te jap kontributin tim ne LDK aq sa kam mundur.

Edhe pse po largohem nga LDK une? qe?ndroi prane? qytetareve dhe interesave te tyre.

Do vazhdoi te jem zeri i tyre dhe do angazhohem pe?r te miren e tone te perbashket per nje Prizren me te mire dhe nje Kosove te zhvilluar.

Petrit Hoxhaj