Qeveria pro bërjes së qeseve të plastikës me pagesë, në pritje të hulumtimit

“Aktualisht, jemi duke pritur rekomandimet nga hulumtimi, mirëpo në parim jemi që qeset e plastikës të bëhen me pagesë (çmim ky i cili do të përcaktohet nga hulumtimi). Opsion tjetër kemi edhe futjen në treg të qeseve të letrës dhe qeseve të materialit (tekstil) për përdorim, me ç’rast qytetari do ketë mundësi të zgjedh se cilën nga to dëshiron ta përdorë. Kështu qytetarët do të fillojnë të mendojnë më shumë për mbrojtjen e mjedisit dhe shpresoj shumë që zgjedhjet e tyre do jenë sa më miqësore me mjedisin”, ka thënë Zëvendësministrja e Mjedisit, Linda Çavdarbasha, për Klankosova.tv.

MMPHI me qëllim të menaxhimit të drejtë të mbeturinave sidomos për reduktimin e qeseve të plastikës një përdorimeshe dhe përfitimit të materialeve ricikluese nga qeset e plastikës ka formuar një grup punues ku janë të përfshirë të gjitha palët e interesit, njofton Klankosova.tv.

Çavdarbasha thotë se pavarësisht prej studimit/hulumtimit dhe rekomandimeve të dala nga grupi punues do të ndryshohet dhe plotësohet legjislacioni sekondar që ka të bëjë me reduktimin e qeseve plastike një përdorimëshe.

Zëvendësministrja po ashtu pohon se paraprakisht, janë mbajtur takime me palët e interesit dhe kanë arritur në konkluzion se formimi i këtij grupi gjithëpërfshirës do të ndihmojë në gjetjen e një zgjidhje të përshtatshme dhe të qëndrueshme sa i përket reduktimit të qeseve të plastikës.

“Me miratimin e Plotësim ndryshimit të ligjit për mbeturina, Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e kërkesave teknike dhe kërkesave tjera për qeset e plastikës do të shfuqizohet, për shkak se në bazë të praktikave të deritanishme nuk ka qenë i zbatueshëm dhe nuk ka sjell ndonjë rezultat”.

“Më nuk është e nevojshme për importuesit dhe prodhuesit e qeseve të plastikës të përdorin aditiv për t’i bërë qeset e biodegradueshme, sepse sipas studimeve të fundit dhe rekomandimeve nga BE, shndërrimi i tyre në mikroplastikë është edhe më i dëmshëm për tokën dhe biodiversitetin”, tha Çavdarbasha.

Kujtojmë se për këtë çështje edhe më herët ka pasur iniciativa ligjore, por që të njëjtat nuk u përfunduan asnjëherë. Teksa edhe ambientalistët në vazhdimësi kanë kërkuar që përdorimi i qeseve të plastikës të bëhet me pagesë, për të mbrojtur mjedisin.