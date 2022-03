Real Madrid, Juventus dhe Bayern Munich janë në garë për transferimin e Rudiger

Bayern Munich dhe Real Madrid janë skuadrat e fundit që janë futur në garë për transferimin e futbollistit të Chelsea-t, Antonio Rudiger.

Qendërmbrojtësi gjerman, tashmë ka vendosur prej kohësh që të largohet nga Londra, ku përpara tij ka oferta të shumta për t’u bashkuar me klube të mëdha.

Ish-lojtari i Romës e pëlqen Juventusi-n, por nuk nxitohet të marrë një vendim për të ardhmen, duke ditur se interes për të kanë shfaqur edhe Bayern-i me Reali-n.

Të dy këto gjigantë janë shumë afër Rudiger, teksa "bardhezinjtë" tashmë duhet të shohin edhe mundësi të tjera.

Kontrata e Rudiger me Chelsean përfundon këtë verë, teksa duke qenë se do të largohet me parametra zero, mbrojtësi ka mundësi të zgjedhë skuadrën që i ofron më shumë para.

Kujtojmë që Rudiger është pjesë e skuadrës së Chelsea-t që nga vera e vitit 2017, kur u transferua nga Roma për shumën e 35 milionë eurove.

Ai deri më tani numëron 189 paraqitje në të gjitha garat me fanellën e Chelsea-t, prej të cilave madje ka shënuar 10 gola.

Rudiger së bashku me Chelsea-n kanë fituar deri më tani: Ligën e Kampionëve, Ligën e Evropës, FA Cup, Superkupën e UEFA-s, si dhe Kupën e Botës për klube.

/Albanianpost.com