Republikanët s’mund t’i fshihen 6 janarit

Republikanët me të vërtetë do të donin ‘të largoheshin’ përtej 6 janarit, por nuk po shkon shumë mirë.

Katër muaj në administratën e Biden, ndërsa udhëheqësit e GOP po garojnë për të zhvendosur vëmendjen nga sulmi i dhunshëm nga një turmë pro-Trump në Kapitol, ata janë duke u detyruar të përballen me zemëratë në çdo hap.

Demokratët po vazhdojnë përpara me planet për hetime të thelluara të sulmit.

Rep. Liz Cheney është bashkuar me republikanët me mendim kritik ndaj Donald Trump dhe po shfrytëzon çdo mundësi për të dënuar ish-presidentin për rolin e tij në sulm.

Trump ka vazhduar të trumpetojë çështjen e tij se zgjedhjet u vodhën nga zyrtarë të korruptuar e njëjta gënjeshtër që frymëzoi turmën për të sulmuar Kapitolin më 6 Janar.

Kombinimi i faktorëve i ka bërë të gjitha, por të pamundura për udhëheqësit e GOP të kthejnë shikimin publik nga sulmi i jashtëzakonshëm dhe drejt kritikave të tyre ndaj Biden dhe axhendën e tij të politikës.

Këto vështirësi u shfaqën në një konferencë për shtyp këtë javë kur Udhëheqësi i Minoritetit Kevin McCarthy (R-Calif.) U përpoq të tregojë vëmendje në politikën e Kubës dhe rreziqet e socializmit. Në vend të kësaj, McCarthy u përball me një breshëri pyetjesh nga gazetarët në lidhje me 6 janarin dhe komisionin hetimor, për të cilin ai kishte votuar kundër vetëm një ditë më parë.

A do të dëshmonte ai para komisionit në lidhje me thirrjen e tij telefonike me Trump ndërsa sulmi i 6 janarit ishte duke u zhvilluar?

“Sigurisht, pyetja tjetër”, u përgjigj McCarthy.

A u habitët që 35 Republikanë votuan me Demokratët për të krijuar komisionin e 6 Janarit?

“Jo, aspak. Mendova se do të ishte më e lartë,” tha McCarthy.

A është konflikt interesi që ligjvënësit të votojnë për krijimin e një komisioni që mund t’i thërrasë ata për të dëshmuar?

“Jo, sepse kush e di se çfarë do të bëjnë në komision,” u përgjigj McCarthy.

Jeni absolutisht i sigurt se asnjë ligjvënës i GOP nuk ishte në komunikim me protestuesit që sulmuan Kapitolin më 6 janar?

“Nuk besoj se janë, por faleminderit për pyetjen,” tha McCarthy ndërsa kolegët e tij ligjvënës mund të shiheshin pas tij duke lënë konferencën për shtyp.

Duke komplikuar përpjekjet e McCarthy për të kthyer faqen, ka dhjetëra republikanë në konferencën e tij që thonë se sulmi i 6 janarit ndaj Kapitolit ka nevojë për hulumtime të mëtejshme.

Që 35 Republikanët morën si McCarthy dhe Trump për të mbështetur komisionin e jashtëm befasuan ligjvënësit në të dy partitë, të cilët prisnin vetëm 15 deri në 25 largime.

“Unë kam besim të kufizuar se një proces tradicional i komitetit partizan do të na çojë shumë pranë së vërtetës rreth 6 janarit,” i tha The Hill rep. Dusty Johnson (R-S.D.), I cili ishte midis atyre 35 dezertorëve. “Ekzistojnë disa përgjigje serioze për të cilat duhet të arrijmë në fund të fundit dhe një komision i pavarur është mënyra e duhur për ta bërë këtë.”

Të tjerë, të tillë si përfaqësuesi konservator i GOP Ken Buck (Colo.), thanë se zgjedhësit e tyre në vend ende po bëjnë presion për përgjigje nëse retorika apo veprimet e Trump nxitën trazirat e Kapitolit, ndërsa Trump vijonte me pohimin e rremë se zgjedhjet e vitit 2020 ishin vjedhur.

“Unë mendoj se publiku nga të dy palët dëshiron më shumë informacion në lidhje me 6 janarin. Unë mendoj se ata duan më shumë informacion në lidhje me dhunën politike që ndodhi në verën e vitit 2020. Unë mendoj se ata duan më shumë informacion në lidhje me zgjedhjet. Do të jetë shumë e vështirë të mos flasim për ato gjëra,” tha Buck.

“Unë mendoj se do të ketë ndonjë vlerë për të fituar informacion në lidhje me” zgjedhjet dhe 6 janarin, shtoi ai. “Ne në Kongres kemi një detyrë të përpiqemi të nxjerrim fakte që do të zgjidhnin disa nga ato çështje.”

Drejtuesit e GOP duket se kanë ide të tjera.

Ata kundërshtuan projekt-ligjin duke krijuar komisionin e 6 janarit, megjithëse u negociua nga rep. John Katko (N.Y.). Dhe vendimi i tyre për të hequr Cheney, gruan më të fuqishme republikane në Kongres, u bazua kryesisht në refuzimin e Cheney për të heshtur për atë që ajo e konsideron bashkëpunim të Trump në sulmin e Capitol.

Zëvendësuesi i saj, Rep. Elise Stefanik, është një besnik i kthyer në qendër te Trump, i cili po premton një fokus tjetër ai që kënaq pretendimet e tij të rreme zgjedhore.

Cheney është “duke parë prapa; Republikanët po presin të ecet përpara,” i tha Stefanik Fox Neus. “Ne jemi të unifikuar dhe po flasim për parime konservatore. Presidenti Trump është një zë i rëndësishëm në Partinë Republikane.”

Megjithatë Cheney, vajza e ish-Nënkryetarit Dick Cheney, nuk ka rënë në heshtje. Në vend të kësaj, ajo po jep paralajmërime ekzistenciale se besnikëria e republikanëve ndaj Trump do të jetë rënia e partisë. Dhe për hidhërimin e udhëheqësve të GOP, ajo po e merr atë mesazh në termat e ndërmjetëm të vitit 2022.

“Qëndrimi në heshtje dhe injorimi i gënjeshtrës i japin fuqi gënjeshtarit. Unë nuk do të marr pjesë në këtë,” tha Cheney. “Unë nuk do të rri duarkryq dhe do të shoh në heshtje ndërsa të tjerët çojnë partinë tonë në një rrugë që braktis shtetin e ligjit dhe bashkohet me kryqëzatën e ish-presidentit për të minuar demokracinë tonë.”

Disa besnikë të Trump e kanë mbajtur padashur sulmin e 6 janarit në lajme me komentet e fundit duke minimizuar ashpërsinë e tij.

Senatori Ron Johnson këtë javë e quajti sulmin e dhunshëm ndaj Kapitolit një protestë kryesisht “paqësore”, ndërsa Rep. Marjorie Taylor Greene tha që protestuesit që janë arrestuar “po abuzohen” në paraburgim.

Vështirë se janë vetëm. Gjatë një seance javën e kaluar, Rep. Andreu Clyde e karakterizoi sulmin si “akt vandalizmi”, hodhi poshtë portretizimin e tij si një “kryengritje” dhe krahasoi sjelljen e protestuesve me atë të “një vizite normale turistike”.

Më vonë u zbulua se ligjvënësi i mandatit të parë kishte ndihmuar në barrikadimin e dhomës së Dhomës në 6 Jan, ndërsa turma kërkonte të rrëzonte dyert në dysheme. Zyrtarët e Policisë së Kapitolit kanë thënë se kishin tërhequr armë të shumta zjarri nga protestuesit të cilët kishin shkelur godinën.

Në të njëjtën seancë, Rep. Jody Hice një tjetër besnik i Trump, sugjeroi që protestuesit ishin viktima më 6 janar, jo sulmuesit. Dhe Rep. Ralph Norman pyeti nëse turma përbëhej nga ndjekës të Trumpit.

“Nuk e di kush bëri një sondazh se janë mbështetës të Trump”, tha ai.

Pretendimet revizioniste kanë ndihmuar për ta mbajtur historinë në qendër të vëmendjes pasi ligjvënësit e acaruar në të dy anët e korridorit i kanë akuzuar ata zëra për mohim flagrant.

Megjithatë, burimi i vetëm më i përgjegjshëm për nxitjen e debatit ka qenë vetë Trump.

Megjithëse ai është i ndaluar nga Tuitter dhe Facebook, ish-presidenti ka lëshuar një varg deklaratash të gjata dhe në rritje në javët e fundit, duke shtuar pretendimet e tij të rreme se zgjedhjet ishin vjedhur; duke sulmuar zërat republikanë që janë përsëri kundër atyre gënjeshtrave; dhe duke paralajmëruar udhëheqësit republikanë të kundërshtojnë çdo veprim për të krijuar një komision të jashtëm për të hetuar dhunën e kryer nga turma e mbështetësve të tij.

“Republikanët duhet të bëhen shumë më të ashpër dhe më të zgjuar dhe të ndalojnë së përdoruri nga e Majta Radikale”, tha Trump këtë javë në një deklaratë duke kundërshtuar komisionin e 6 janarit. “Shpresojmë, Mitch McConnell dhe Kevin McCarthy po dëgjojnë!”

Ndërkohë, demokratët janë vetëm të lumtur të amplifikojnë ndarjet e GOP ndërsa kërkojnë të hetojnë shkaqet e sulmit të 6 janarit dhe ta mbajnë atë në vëmendjen e publikut.

Kryetarja, Nancy Pelosi ka thënë se një hetim i tillë do të ndodhë me çdo kusht. Në këtë rast ajo ka të ngjarë të formojë një panel të posaçëm kongresi për të ndjekur hetimin.

Dhe demokratë të tjerë të shquar po akuzojnë gjithashtu përpara, duke thënë se përpjekjet republikane për të kthyer faqen e hedhin poshtë natyrën historike të sulmit.

“Kjo ishte një traumë kombëtare. A e kthejmë faqen më 11 shtator? A e kthejmë faqen në Luftën Civile? Apo përpiqemi të mësojmë nga një ngjarje traumatike si kjo? ” tha Rep. Jamie Raskin, i cili drejtoi prokurorinë në gjyqin e fajësimit të Trump.

“Ideja për t’i fshehur të gjitha nën qilim është moralisht e neveritshme dhe politikisht e paqëndrueshme. Thjesht nuk funksionon ” shtoi ai. “Kështu historia s’mund të vazhdojë.”

Përkthyer dhe përshtatur nga Foreign Affairs/ F.H, Konica.al