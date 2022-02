Ronaldo i pavendosur për të ardhmen

Ylli i Manchester Unitedit, Cristiano Ronaldo, do të vendosë për të ardhmen e tij pas përfundimit të këtij sezoni.

Sipas “ESPN”, Ronaldo u ka bërë me dije krerëve të klubit se vendimin përfundimtar do ta marrë pasi ta kuptojë se kush do të jetë trajner në sezonin e ri. Mediat angleze kanë raportuar se Ronaldo është i pakënaqur me formën që ka treguar skuadra dhe do të mbetet pjesë e klubit vetëm nëse do të luajë në Champions.

Ronaldo u transferua gjatë verës te ekipi anglez dhe ka kontratë deri në vitin 2023.

Këtë sezon 36-vjeçari ka luajtur në 24 ndeshje në të gjitha garat duke shënuar 14 gola.