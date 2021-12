Shaqir Totaj ‘peng’ i LDK-së në Prizren

Prizreni apo qyteti histrorik tashmë ka kryetarin e saj të ri, i zgjedhur në ruandin e dytë të zgjedhjeve lokale më 14 nëntor, e ai është Shaqir Totaj.

Kjo tashmë është zyrtare.

E zyrtare tashmë është edhe ftesa për ditën e enjte (23 dhjetor) ku është thirrur mbledhja e Kuvendit të Komunës, ku në rend të dite janë dy pika: Betimi i këshilltarëve komunal dhe zgjedhja e kryesusit të Kuvendit.

Por kryetari i ri i Prizrenit ka has në një ‘ngërç’ për emërimin e drejtorëve të rinj, që do të qeverisin me Prizrenin në katër vitet e ardhshme.

Shaqir Totaj nuk po mund të bind Lidhjen Demoraktike të Kosovës, dega në Prizren që të ndajnë pushtetin bashkë pavarësisht një ofertë të “çmendur” që ka bërë për këtë subjekt politikë.

Katër drejtori, nënkryetarin e Kuvendit ose Kryesuesin e Kuvendit Komunal.

Gazeta Blic nga burime të saja në këtë komunë ka marrë vesh se Lidhja Demokratike e Kosovës të enjten me 23 dhjetor kur edhe është thirrur seanca e Kuvendit tashmë ka edhe një plan.

“Këshilltarët e LDK në Kuvend nuk do të marrin pjesë për votimin e zgjedhjes së Kryesuesit…”, ka thënë një burim i Gazetës nga ky subjekt politik.

Njoftimi për mbledhjen e Kuvendit Komunal:

Në bazë të nenit 42 paragrafit 5, lidhur me nenin 43 paragrafit 3 dhe 4, të Ligjit nr. 03/L-040, për Vetëqeverisje Lokale, nenit 3 paragrafit 1 pika 1.2, nenit 5 të Udhëzimit Administrativ (MAPL) nr. 02/2015, për mbajtjen e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës, dhe nenit 29 paragrafi 2 të Statutit të Komunës së Prizrenit nr. 01/011-5643, të datës 15 tetor 2008, anëtari më i vjetër i Kuvendit të Komunës, ka thirrur mbledhjen e Kuvendit të Komunës me datën 23 dhjetor 2021 (e enjte ), në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Prizrenit, tek (Shtëpia e Bardhë), me fillim nga ora 10;00

Gazeta Blic ka provuar të flas me Shaqir Totajn e Hatim Baxhakun, ky i fundit u.d i kryetarit të degës së LDK në Prizren, por që asnjëri nuk kanë hapur telefonat e tyre.