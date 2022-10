Sot afati i fundit për ekzekutimin e pagave

Sot është afati i fundit që do të duhej të ekzekutoheshin pagat për mësimdhënësit. Sindikata e Arsimit, ka paralajmëruar që nëse nuk ekzekutohen, do të ndërmarrin masa të tjera.Ministria e Arsimit ka propozuar pagesë avancë për mësimdhënësit që i zëvendësojnë orët e humbura.

Edhe sot mësimdhënësit e Kosovës presin që të ekzekutohen pagat e tyre për muajin shtator dhe nëse kjo nuk ndodh, sindikalistët kanë deklaruar se do të ndërmarrin masa të tjera. Kryetari i Sindikatës, Rrahman Jasharaj, ka thënë se ky vendim është hakmarrje ndaj sindikatës, ndërsa theksoi se do të vendosë anëtarësia për veprimet e mëtutjeshme.

Ministria e Arsimit i ka propozuar asaj të Financave që të shqyrtojë një metodë tjetër të pagesës për mësimdhënësit, që s’janë paguar për muajin shtator, për shkak të grevës. Sipas propozimit të ri, mësimdhënësit do të paguhen për orët që i zëvendësojnë. Pagesa është propozuar të bëhet avancë në tetor, thuhet në komunikatën e MASHT-it.

Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, ka thënë për Radio Kosovën se mos ekzekutimi i pagave për grevistët është në kundërshtim me ligjin dhe është persekutim ndaj grevistëve. Ai tha se nëse nuk ekzekutohen pagat për grevistët, atëherë secili prej tyre ka të drejtë të paraqesë padi në gjykatë.

“Lirisht mund të konsiderohet si persekutim i qeverisë jo vetëm ndaj sindikatës, grevistëve e mësimdhënësve, por ndaj një të drejte të garantuar me Kushtetutë, që lidhet me lirinë e asocimit si dhe me atë që garanton ligji për të drejtën për grevë. Me vetë faktin që anëtarësia brenda vitit për sindikatë është rreth 700 mijë euro në vit, e bën në një farë mënyre të pamundur që sindikata të paguajë grevistët. Sigurisht që qeveria nuk mund të dalë jashtë qëllimit të ligjit, duke ua pezulluar apo mos ekzekutuar pagat grevistëve. Grevistët dhe secili mësimdhënës, të cilit i mohohet apo nuk i del paga, ka të drejtë që t’i drejtohet Gjykatës e të bëjë padi. Nëse Gjykata e vendos të drejtë, do të kompensonte jo vetëm të drejtën në pagë, por edhe shpenzimet shtesë për avokat dhe kamatën ligjore”, tha Miftaraj

Ndërkohë, kryetari i Këshillit të Prindërve, Jeton Demi, tha për Radio Kosovën se nëse nuk jepen pagat e shtatorit për mësimdhënësit, do të mbledhin fonde për ta. Ndërkohë, Këshilli ka kërkuar që greva në arsimin fillor të ndalohet me ligj.

Ndërkohë, gjashtë deputetë të Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje përfshirë dy nga Lista “Guxo”, janë shprehur kundër vendimit të Qeverisë, për mos ekzekutimin e pagave për mësimdhënësit grevistë. Kurse, Asociacioni i Komunave të Kosovës, ka bërë të ditur se të gjitha komunat i kanë dorëzuar listat e pagave para 10 shtatorit./Radio Kosova