“Zemra nuk gabon” një super këngë nga Atdhe Rexhepi (Video)

Atdhe Rexhepi është një emër i ri ne skenën muzikore me një zë unik i cili premton shumë, më muzikë ka filluar te merret me shume se 5 vite, ai ka disa këngë me videoklipe ku se fundmi ka publikuar edhe këngën e re te titulluar “Zemra nuk gabon” me tekst muzikë dhe orkestrim nga Agron Neziri ndërsa videoklipi është realizuar nga RGB entertainment.

Atdheu është i angazhuar neper mbrëmje dhe ahengje familjare, dhe pothuajse është e pa mundur që për shkak të angazhimeve të tij t’ua plotësoj të gjithë të interesuarve dëshirat.