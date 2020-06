Autoshkollat në Prizren kërkojnë rifillimin e punës, kërcënojnë me protesta

PRONARËT E AUTOSHKOLLAVE NË PRIZREN KËRKOJNË RIHAPJEN E TYRE, NË TË KUNDËRTËN KËRCËNOJNË ME PROTESTA

PRONARËT E AUTOSHKOLLAVE NË PRIZREN KËRKOJNË RIHAPJEN E TYRE, NË TË KUNDËRTËN KËRCËNOJNË ME PROTESTAShoqata e Autoshkollave të Regjionit të Prizrenit, të enjten ka organizuar një tubim ku i është bërë thirrje autoriteteve qeveritare që të lirojnë ushtrimin e veprimtarisë së tyre, pasi po përballen me dëme tejet të mëdha si pasojë e mosfunksionimit të tyre nga pandemia Covid-19. Pronarë të mbi 50 autoshkollave të Regjionit të Prizrenit, janë tubuar në poligonin e ministrisë së Infrastrukturës në Prizren, duke shprehur pakënaqësitë e tyre pasi institucionet përkatëse qeveritare ende nuk kanë lejuar rihapjen e tyre si pasojë e pandemisë. Anëtari i Shoqatës së Autoshkollave të Regjionit të Prizrenit, Andi Mullabazi, tha se përmes këtij tubimi i bëjmë thirrje organëve përkatëse që të na mundësojnë rihapjen e autoshkollave, pasi për një gjë të tillë i plotësojmë të gjitha kriteret dhe rekomandimet e masave nga autoritetet shëndetësore. Pronarët e autoshkollave, Sanije Bytyçi dhe Enver Behluli, ankohen se pezullimi i punës për disa muaj solli humbje të mëdha për këtë sektor. Ata nuk pajtohen edhe me faktin se përse është lejuar rifunksionimi i trafikut ndërurban, urban dhe ai i taksive, ndërsa nga një gjë e tillë po privohen autoshkollat, si dhe thonë se shtetet e Rajonit po lejojnë veprimtaritë e autoshkollave, ndërsa në vendin tonë ende nuk ka rihapje të tyre. Përfaqësuesi i kësaj Shoqate, Rasim Shala dhe pronarët tjerë, kërkojnë që autoritetet qeveritare urgjentisht të shqyrtojnë kërkesat e tyre për rihapje të autoshkollave, në të kundërtën ata kërcënojnë me protesta masive dhe bllokim të rrugëve dhe Autostradave. Ndryshe, 400 autoshkolla në Kosovë tash e dy muaj nuk kanë operuar me punën e tyre për aftësimin e kandidatëve për patentë shofer në kategori të ndryshme.

