Bajrami: Brenda disa javësh qytetarët mund të tërheqin 10 për qind të kursimeve nga Trusti

Ministrja e Financave, Hykmete Bajrami, ka thënë se pret që për disa javë apo pak më shumë se një muaj, qytetarëve t’u mundësohet të tërheqin 10 për qind të kursimeve të tyre nga Fondi Pensional.

Sipas saj, kjo do të bëhet me një aplikacion të thjeshtë e procedurë të lehtë.

Ajo ka thënë në Interaktiv se është duke u hartuar një ligj që ua mundëson qytetarëve të bëjnë këtë tërheqje për shkak të situatës së rënduar ekonomike si pasojë e goditjes nga pandemia.

“Në buxhetin e rishikuar kemi minus 230 milionë euro të të hyrave të rregullta. Sektori privat është goditur më së shumti. Kemi bë përpjekje të mos fshijmë asnjë projekt kapital që të ketë punë për sektorin privat. Në pakon për rimëkëmbje ekonomike, tashmë e votuar nga Qeveria, masa 5 flet për stimulimin e kërkesës agregate që ka të bëjë për hapjen e Trustit për 10 për qind dhe kjo masë është e aprovuar. Kemi dhënë kërkesa të qarta që kjo të implementohet sa më shpejtë. Është një grup punues që po harton ligj horizontal që nënkupton se Qeveria përmes Parlamentit do të pezullonte disa nene apo ligje të caktuara. Do të ishte në fuqi për shembull deri më 31 dhjetor 2021. Me këtë ligj do të bënim ndryshime të Ligjit të Trustit e qytetarëve do t’u krijohej mundësia të tërhiqnin deri 10 për qind jo më shumë. Llogaritet se deri 200 milionë euro do të hynin në treg. Do të jetë në baza vullnetare. Atyre u ngelet 90 përqindëshi, e kemi biseduar me Trustin sepse këto janë të investuara. Tregjet edhe mund të dobësohen tutje. Kemi biseduar me Trustin. Kjo nuk shkakton probleme në planet e investimeve të tyre. Prej fondit dy miliardë po tërhiqen potencialisht 200 milionë sepse ka njerëz që s’duan të tërheqin. Është në baza vullnetare”, ka deklaruar ajo.

“Kemi pas takime ma BQK-në e Trustin e po mendojmë të bëhet me aplikacion të thjeshtë për t’u kyçur në Trust për të parë sa kanë mjete, të aplikojnë të tërheqin 10 përqindëshin e në bankën më të afërt të tërheqin mjetet. Po bisedojmë edhe me BQK-në që masa të jetë shumë e thjeshtë. Sapo të kemi ligjin e kaluar po presim të punohet në këtë platformën e qytetarët të tërheqin mjetet”, ka shtuar Bajrami.

Ajo ka refuzuar të japë afate kohore se kur mund të ndodhë kjo, por ka paralajmëruar se një gjë e tillë do të jetë në dispozicion për qytetarët për disa javë ose më shumë se një muaj.

“S’mund të flas me periudha kohore, por kjo është vendosur, do të bëhet, është në program dhe sapo ta kemi ligjin gati e të jetë platforma, brenda disa javësh ose më shumë se një muaj do të jemi në gjendje të tërheqim mjetet. Trusti duhet të shesë aksione e të bëjë ‘cash’ 200 milionë që t’i kthejë në vend e t’ua japë qytetarëve. Në aspektin teknik është e mundshme”, ka deklaruar ajo.

Bajrami: Shteti më s’ka para për të ndarë për Pakon Emergjente pa kaluar në Kuvend rishikimi i buxhetit

Shteti më s’ka mjete për të ndarë për përfituesit nga Pakoja Emergjente pa kaluar në Kuvend rishikimi i Buxhetit 2020, ka paralajmëruar ministrja e Financave, Hykmete Bajrami.

Në Interaktiv të KTV-së ajo ka thënë se qeveria është në limite për lëvizje buxhetore dhe më e ka të pamundur të bëjë pagesat për ata që ishte paraparë të përfitonin nga Pakoja Emergjente, e krijuar për shkak të pandemisë COVID-19.

Ajo ka thënë se komisionet kanë shqyrtuar të gjitha aplikacionet dhe se së shpejti atyre që nuk janë aprovuar do t’u bëhet e ditur se çka kanë gabuar gjatë aplikimeve.

“Është dorëzuar raporti përfundimtar. Janë shqyrtuar të gjitha aplikacionet. Përcillen për disa prej masave. Vazhdimisht po disbursojmë mjete. Numri i aplikacioneve është i madh, numri i përfituesve ishte 189 mijë. Komisioni ka përfunduar punën e tij. Disa janë implementuar për një muaj, disa për dy, nesër lëshohen të gjitha vendimet për ato të refuzuara, që s’kanë plotësuar kushtet. Po flas për masat për sektorin privat dhe ajo e pikës së shtatë për punëtorët në sektorin publik që ishin shtesë e rrezikshmërisë, për 100 euro”, ka thënë ajo.

Sipas saj, nga komplet kosto e parashikuar prej 180-190 milionë eurosh, deri tash shteti ka ndarë 80 milionë euro. Për sektorin privat ajo ka thënë se janë në dispozicion vetëm edhe 1.7 milionë euro.

“Ne përfundojmë sepse jemi më pa asnjë euro buxhet për implementimin e aplikacioneve, kjo për shkak të rishikimit. Janë bë lëvizjet buxhetore, por kemi arritur limitin ku s’mund të bëjmë asnjë lëvizje. Për shembull masa 15 për familjet pa të ardhura kemi paguar 20 mijë persona në kuadër të kësaj mase. Është e nevojshme urgjentisht të kalohet rishikimi i buxhetit që të vazhdojmë. Për të gjitha masat që kemi ekzekutuar pagesën, s’është problemi për herën e dytë, por na duhen vetëm mjetet në dispozicion që do t’i kemi përmes rishikimit të buxhetit”, ka shtuar ajo.

Bajrami ka thënë se pos nevojës urgjente për kalim të rishikimit të buxhetit në Kuvend, duhet të ratifikohen edhe disa marrëveshje ndërkombëtare, për çka ka thënë se do të nisin menjëherë implementimin.

Bajrami ka shtuar se problemi më i madh është mungesa e mjeteve, atyre që u është bërë pagesa njëherë nuk ka problem, por vetëm për shkak të mungesës së mjeteve.

Tutje ajo ka bërë të ditur se në xhirollogarinë e hapur nga Qeveria janë mbledhur 700 mijë euro, dhe ato ende nuk janë prekur.

“Është një xhirollogari të Thesarit, ne nuk i kemi përdorur mjetet, janë rreth 700 mijë euro, ka pasur dy donacione me dedikime të veçanta, njëra për MSH-në dhe tjetra për kuvendin komunal të Skenderajt. Nuk i kemi përdorur”, ka thënë ajo.