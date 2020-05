“Containporary” e Kosovës gati për Bienalen e Venecias që shtyhet për 2021

Por Bienalja Ndërkombëtare e Arkitekturës në Venecia të hënën ka njoftuar se edicioni i 17-të me temën “How Will We Live Together” do të shtyhet për vitin e ardhshëm, përkatësisht prej 22 maji deri më 21 nëntor. Po kështu, edhe edicioni i 59-të i Bienales Ndërkombëtare të Artit, i paraparë të mbahej më 2021, është shtyrë për vitin 2022.

“Vendimi për të shtyrë Bienalen për Arkitekturën në Venecia në maj të vitit 2021 është pranim i asaj që është e pamundur të shkohet më tej – brenda kufizimeve të vendosura kohore – në jetësimin e një ekspozite të tillë komplekse e ndërkombëtare, për shkak të një sërë vështirësish objektive të shkaktuara nga efektet e emergjencës shëndetësore”, thuhet në njoftimin e afishuar në “e-flux.com”. “Duke qenë se gjendja e tanishme ka penguar ekspozitën në plotninë e saj, duke rrezikuar realizimin, transportin dhe praninë e veprave, madje edhe cilësinë e vetë ekspozitës, ‘La Biennale’ ka vendosur që të shtyjë datën e hapjes së edicionit të radhës të arkitekturës”.

E këtë vendim e kanë pranuar në mënyrë konsensuale përfaqësuesit e të gjitha shteteve pjesëmarrëse. Pasditen e së hënës ata kanë mbajtur edhe një videokonferencë online me organizatorët.

“Normalisht, ka qenë një konsensus i të gjitha shteteve anëtare që të shtyhet për vitin 2021. Ka qenë një vendim konsensual”, ka thënë Jehona Shyti, e cila në janar të këtij viti ishte emëruar nga MKRS-ja si komisionere e Pavijonit të Kosovës.

Në këtë konferencë, ku morën pjesë komisionerët dhe kuratorët e të gjitha shteteve pjesëmarrëse, tok me presidentin e Bienales, Roberto Cicutto, si dhe kuratorin Hashim Sarkis, vendimi për shtyrjen e Bienales mori miratimin e shumicës.

Edhe arkitekti Maksut Vezgishi, i cili është kurator i Pavijonit të Kosovës, kanë thënë se shumica vlerësuan që shtyrja do t’i ndihmonte të gjithë pjesëmarrësit për t’u paraqitur më lirë dhe më mirë.

Sipas tij, pjesëmarrësit në formë alfabetike janë prononcuar rreth vendimit.

“Për neve, si Kosovë, nuk ishte problem pjesëmarrja edhe në gusht për shkak se i kemi plotësuar të gjitha kushtet, madje kemi pasur edhe konfirmimin nga realizuesit italianë”, ka thënë Vezgishi.

Ai ka bërë me dije se projekti nga Kosova – “Containporary” – është dorëzuar në afatin e caktuar.

“Kosova i ka të gjitha obligimet e përfunduara”, ka shtuar arkitekti nga Prizreni.

Në një prononcim për gazetën në mars të këtij viti, Vezgishi kishte treguar se qysh në fillim ishte përcaktuar që qasja konceptuale të ishte mjedisi.

Një kontejner të cilin e kishte vënë re pranë një institucioni në kryeqytet, kishte shërbyer si pikënisje për idenë e tij.

“Ai shërben për largimin e ‘përmbajtjeve’ të ndryshme…Përmbajtja jemi vetë ne, atë që e kemi e hedhim, atë që e hedhim na përshkruan”, kishte thënë Vezgishi për instalacionin që do të paraqitej në “Arsenale”./Koha Ditore