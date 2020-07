COVID-19: Arrestohen 11 persona në Prizren

Njëmbëdhjetë persona janë arrestuar në Prizren, për mosrespektim të orës policore, e cila është vendosur për shkak shpërthimit të pandemisë COVID-19.

Dy prej të arrestuarve janë dërguar në mbajtje, kurse të tjerët janë liruar me procedurë të rregullt.

Raporti i policisë pa ndërhyrje

Rr. Adem Jashari, Prizren 11.07.2020-21:20. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovar të cilët nga njësiti policor ishin ndaluar pasi kishin lëvizur jashtë orarit për lëvizje lidhur me vendimin e qeverisë për shkak të virusit Covid 19. Njëri prej të dyshuarve e kishte kanosë njërin prej zyrtarëve policor, ndërsa tjetri i kishte penguar zyrtarët policor që ta arrestonin të dyshuarin tjetër dhe kishte incizuar me telefon. Dy të dyshuarit me vendim të prokurorit janë dërguar ë mbajtje.

• Rr. Rrust Kabashi, Prizren 11.07.2020-01:00. Është ndal i dyshuari mashkull kosovar i cili po lëvizte jashtë orarit të lëvizjes në kundërshtim me vendimin e Qeverisë. Pas intervistimit rasti shkon në procedurë të rregullt.

• Rr. Ismail Kryeziu, Prizren 11.07.2020-00:55. Janë ndaluar katër të dyshuar meshkuj kosovar të cilët po lëviznin jashtë orarit të lëvizjes në kundërshtim me vendimin e Qeverisë. Pas intervistimit rasti shkon në procedurë të rregullt.

Fsh. Lubizhdë, Prizren 12.07.2020-01:35. Nga njësiti policor janë ndaluar katër te dyshuar meshkuj kosovar të cilët nuk e kanë respektuar orarin e lëvizjes duke vepruar në kundërshtim me vendimin e Qeverisë lidhur me virusin Covid 19. Në konsultim me prokurorin lënda e rastit procedohet në procedurë të rregullt.