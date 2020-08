Djali i Ukshin Hotit: Institucionet urgjentisht të merren me zbardhjen e të vërtetës

Pas transmetimit të emisionit Udhëve ka reaguar i biri i Ukshin Hotit, Andini. Ai në reagimin e tij kërkon nga institucionet e Kosovës që këtë çështje ta ngrisin urgjentisht në instancat ndërkombëtare dhe të gjenden eshtrat siç pretendohet në dokumentet zyrtare serbe të prezantuara në RTK.

Ky është postimi i plotë i Andin Hotit

Publikimi i disa dokumenteve tani ne? RTK me te? cilat pretendohet fati i babait / e familjarit tone? Ukshin Hoti, pe?rvec? trondite?s e?shte? edhe sfidues e akuzues pe?r institucionet e Kosove?s, shtetin dhe bashke?sine? nde?rkombe?tare.

Pe?r ne si familje, Serbia ne? vazhdime?si ka prodhuar dokumente me qe?llime politike e kriminale, prandaj as ne? ke?te? rast nuk i marrim apriori si te? besueshme e te? verifikuara.

Megjithate?, ne? pe?rpjekjet tona pe?r zbardhjen e te? ve?rtete?s, duke bashke?ndjere? me familjet e te? gjithe? te? pagjeturve nga lufta, kemi qene? te? vete?dijshe?m pe?r pe?rmase?n barbare e kriminale te? Serbise?.

Gjate? me? shume? se 20 vjete?ve te? terrorit psikologjik jo vete?m pe?r ne si familje, Kryqi i Kuq Nde?rkombe?tar, Ke?shilli i Evrope?s e te? gjitha institucionet vendore dhe nde?rkombe?tare, duke përfshirë edhe UNMIK-un dhe EULEX-in, kane? de?shtuar ta mposhtin mizorine? dhe loje?n perverse te? politike?s serbe me fatin e viktimave te? saj.

Prandaj, e?shte? koha e fundit qe? Ministria e Drejte?sise?, Prokuroria Speciale e Kosove?s – Departamenti pe?r Krimet e Lufte?s, Komisioni Qeveritar pe?r Personat e zhdukur me force? nga Serbia, Kuvendi i Kosove?s dhe c?do institucion tjete?r relevant, si dhe Kryeministri Avdullah Hoti ne? kuade?r te? dialogut me Serbine?, t’i trajtojne? ke?to dokumente me pe?rgjegje?si dhe seriozitet maksimal, duke ke?rkuar llogari dhe hetim nde?rkombe?tar.

Mbare? bota e di qe? Serbia ka kryer gjenocid ne? Kosove?, nde?rsa faktet shpesh po ze?vende?sohen me fabrikime, duke c?oroditur edhe lirine? e te? ve?rtete?n tone? historike.

Dështimin dhe papërgjegjësinë në këtë rast, e bëjnë edhe më irrituese reagimet për keqardhje të EULEX-it, Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe të Prokurorisë Speciale.

Mbi baze?n e pretendimeve te? publikuara, ne si familje ke?rkojme? nga Institucionet e Kosove?s qe? ke?te? c?e?shtje ta ngrisin urgjentisht ne? instancat nde?rkombe?tare dhe te? gjenden eshtrat e pretenduara ne? ke?te? dokument (ne? cilindo institucion vendor apo nde?rkombe?tar qofshin) pe?r te? be?re? ADN-ne? e tyre, ne? me?nyre? qe? te? zbardhet e ve?rteta!

Është me? tepe?r se humane qe? ne si familje ta dime? te? ve?rtete?n pe?r fatin e Ukshin Hotit.