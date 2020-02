Dramë në “Mizahir Isma”, Rahoveci në gjysmëfinale

Në një super ndeshje, Rahoveci ka mundur Trepçën me rezultat 97:95 (20:22, 17:13, 24:23, 36:27) dhe kaloi në gjysmëfinale të Kupës së Kosovës.Atmosfera ka qenë e jashtëzakonshme, ku në palestër ishin mbi 3 mijë shikues.

Fillimisht është bërë ceremonia hapëse, ku foli kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, Arben Fetahu, i cili theksoi se është i nderuar që Final 8, po zhvillohet në qytetin e Rahovecit, derisa përgëzoi organizatorët për punën e madhe që kanë bërë.

Edhe Alban Rama, ushtrues detyre i kryetarit të KB Rahovecit, deklaroi se kanë bërë çmos që ky Final 8 të jetë i paharrueshëm, derisa edhe Komuna e Rahovecit ka ndihmuar që kjo ngjarje të jetë madhështore.Ndeshja nisi e baraspeshuar me të dy skuadrat që luftuan për çdo top dhe asnjëra nuk arritej të shkëputej.

Kjo bëri që kjo pjesë të përfundojë 20:22. Lojë shumë e bukur dhe e fortë u zhvillua edhe në periudhën e dytë, me mysafirët që kishin epërsi deri në dhjetë pikë, megjithatë, vendasit në fund ngushtojnë shifrat në 37:45, rezultat me të cilin përfundoi pjesa e parë.Lojë edhe më interesante u zhvillua në periudhën e tretë, ku vendasit rikthehet fuqishëm, duke barazuar shifrat në 48:48, e më pas kalojnë edhe në epërsi për një pikë, megjithatë, mitrovicasit ishin në epërsi pas 30 minutash me rezultat 61:68.

Dramë e vërtetë u zhvillua në dhjetë minutat e fundit të ndeshjes. Rahoveci barazon shifrat në 82:82, e kalon në epërsi 84:82, por Trepça kundërpërgjigjet me katër pikë. Fituesi nuk është ditur deri në sekondat e fundit, ku më të vëmendshëm u treguan vendasit dhe fituan 97:95.Rahoveci në gjysmëfinale do të ndeshet me Pejën.