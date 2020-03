Komuna e Prizrenit dhe TIKA nënshkruan memorandum për përfundimin e projektit të Bibliotekës së Qytetit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, sot ka nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit me koordinatorin e Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA), Hasan Burak Ceran, për përfundimin e projektit në ndërtimin dhe funksionalizimin e Bibliotekës së Qytetit.

Me anë të këtij memorandumi, do të realizohen punimet në kuadër të hartimit dhe zbatimit të projektit për ndërtim, furnizimit me inventarë dhe rregullimit të oborrit të Bibliotekës së Qyteti, që gjendet pranë ish shkollës së mesme Ruzhdije.