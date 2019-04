PDK në Prizren : Komuna përbuzi gjuhën shqipe

Partia Demokratike e Kosovës(PDK) në Prizren, ka reaguar ndaj përdorimit të gjuhës shqipe në projektin “Një kafe turke”, në këtë qytet.

Sipas këtij subjekti politik, në këtë aktivitet gjuha shqipe është përbuzur.

Reagimi i plotë dhe pa ndërhyrjeje i PDK-së

Qeverisja komunale e Prizrenit, sot paska bërë skandalin e radhës, ku në qytetin ku jetojmë mbi 90 % është shumicë shqiptare, ndërsa sot përmes këtij skandali gjuha jonë shqipe përbuzohet, duke u vendosur si gjuhë dytësore.

Nuk po e dijmë se apo jetojmë në Turqi apo në Kosovë, ku me veprimat e tilla të sotme nga të paditurit, ja humbin edhe vlerat qytetit tonë.

Në qytetin e artit, të kulturës, të sportit, të dijes, të shkencës, në qytetin e tolerancës ndërfetare dhe të bashkëjetesës, të bëhen skandale të tilla, është injorim i madh dhe përbuzim që po bëhet qëllimshëm prej këtyre injorantëve.

Në qytetin e djepit të kulturës, dhe në kryeqytetin historik të të gjithë Shqiptarisë, i cili qytet ndër shekuj gjatë historisë që nga Lidhja Shqiptare e Prizrenit, e deri në luftën e fundit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të bëhen veprime të tilla është skandaloze, ku për çlirimin dhe pavarësinë e vendit, ata që dhanë më së shumti duke mos kursyer as jetët e tyre, nga veprimet e sotme idioteske, është përpjekje për ta njëllos historinë tonë të lavdishme të shkruar me gjak ndër shekuj.

Askush nuk e ka mendu që do të vie kjo ditë që Prizrenin, do ta udhëheqin të paditurit dhe injorantët, që nuk e dijnë as historinë e vendit të tyre ku jetojnë dhe veprojnë.

Andaj kërkojmë që menjëherë kryetari i komunës së Prizrenit, dhe kryetari i degës së subjektit politik prej nga vjen drejtori i DKRS-së Ehat Oreshka, ta shkarkojnë urgjentisht drejtorin në fjalë.

Besojmë që qytetarët e Prizrenit, janë bind definitivisht se për kën kanë votuar, për ta udhëhequr qytetin më të rëndësishëm në Republikën e Kosovës-Prizrenin.