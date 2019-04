Shaqir Totaj publikon platformën politike për Degën e PDK-së në Prizren

Kandidati për kryetar të Degës së PDK-së, Shaqir Totaj, ka publikuar në pika të shkurtëra platformën politike për drejtimin e degës.

Totaj, ka zyrtarizuar kandidaturën për kryetar të Degës.

Postimi i plotë dhe pa ndërhyrje i Totajt

Te nderuar, në vijjim po e paraqes një permbledhje të shkurtuar të platformës sime që e kam paraqitur bashkë me zyrtarizimin e kandidaturës për keytar të degës së PDK në Prizren.

Programi i kandidatit për kryetar të degës së PDK-së në Prizren

A. Objektivat për të cilat do te punojmë

1. Zhvillimi ekonomik dhe ekonomia e tregut

2. Modernizimi i arsimit

3. Politika shëndetësore

4. Kultura dhe sporti

5. Emancipimi dhe të drejtat e gruas

6. Rinia

7. Fëmijeve fëmijeri të lumtur

8. Ambienti

9. Përkujdesja sociale

10. Integrimet – ne rajon dhe ne Europe

11. Te drejtat dhe lirite e njeriut

12. Toleranca dhe mirëkuptimi

B. Pjesa organizative e degës se PDK ne Prizren

Dega e PDK ne Prizren do të ket edhe strukturen e vet organizative e cila do te quhet “Sekretariati organizativ i degës” me disa sektorë

Cdo sector do të ket stafin dhe do ti ketë përshkrimin e detyrave për kryerjen e te cilave do të angazhohen, do ti ken edhe resurset që do tu shërbejne për kryerjen e punëve.

Në mënyrë që të jemi sa më të afërt me ta, dhe në raporte sa më miqësore, planifikojme te kemi komunikim te regullte dhe të afert me disa kategori si p.sh:

– Gazetarët,

– Shoqërine Civile

– Shoqatat e biznesit dhe të afaristëve

– Shoqatat e Dalura nga Lufta

Menjeher pas marrjes se mandatit do të formohet kabineti i qeverisjes së mire

C. Vlerat të cilave do të ju përmbahemi gjatë punës

1. Integriteti dhe etika

2. Respekti

3. Inovacioni (jo imitim)

4. Dëshira për tu zhvilluar

Pas marrjes së mandatit planifikojme të renovojmë objektin, ku gjindet selia e degës së PDK në Prizren

D. Kryesia e degës së PDK në Prizren punen e vet do të bazon në regulla standarde të Lidershipit dhe Menaxhmentit, ku cdo gjë ndërtohet reth respektit dhe këtu kujdes i veqante do të ju kushtohet:

o Kualitetit të komunikimit dhe

o Menaxhimit të mirë të kohes