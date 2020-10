Poezi nga Gjergj Fishta

Nuk Din Shkjau Me Mbajtë Miqsí!

Por, s’ din Shkjau me mbajtë miqsí!

Aman, Zot, kur duel Serdari,

Se ç’ kje ndezë Vranina zhari!

Aman, Zot, kur mrrîni Pera,

Se shum krisi atbotë potera!

Por kur rán Shkjét e Vraninës

Shum u krisi plumja shpinës!

Porsi shé, qi m’ nji natë gjâmet

Rritet turr e del prej âmet

Tuj ushtue – e tue shkumue,

Shkaperderdhet nper zallina,

Ashtû u derdh Shkjau te Vranina,

N’ valë Shqyptarët krejt tue i pershî.

S’ lufton ndryshe e rrebtë kulshetra

E me dhâmbë edhè me kthetra,

Zjarm e surfull tue flakrue,

Kur drangojt t’ a kenë rrethue;

Si i qindron sod Shkjaut Shqyptari

Per dhé t’ amel, qi i la i Pari:

Kâmbë per kâmbë, tuj qitë pá dá,

Tue korrë krena neper Shkjá.

U janë ndezun flakë breshânat,

U kullojn gjak n’ dorë tagânat,

E u kullon gjak edhè zêmra,

Veç se vendit s’ u lot thêmra.

Por ç’ dobí: dielli tue lé

Isht’ tue lé m’ at ditë per Shkjé! –

I rán ndore Shkjaut t’ terbuem

Tridhjetë t’ vrám e dhetë t’ shituem!…

O ata t’ lumt, qi dhane jeten,

O ata t’ lumt, qi shkrîne veten,

Qi per Mbret e vend të t’ Parve,

Qi per erz e nderë t’ Shqyptarve

Derdhen gjakun tuj luftue,

Porsi t’ Parët u pa’n punue!

Letë u kjoftë mbí vorr ledina,

Butë u kjoshin moti e stina,

Aklli, bora e serotina:

E dér t’ kndoje n’ mal ndo ‘i Zânë,

E dér t’ ketë n’ dét ujë e rânë,

Dér sá t’ shndrisin diell e hânë,

Ata kurr mos u harrojshin,

N’ kângë e n’ valle por u kndojshin. / KultPlus.com