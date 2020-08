Prizren: Paraburgim babait që rrahu me grushte të bijën

Gjykata e Prizrenit i ka caktuar masën e paraburgimit të dyshuarit me iniciale B.E., nga Prizreni, i dyshuar për vepër penale të lëndimit të lehtë trupor.Sipas njoftimit të Gjykatës ngjarja ka ndodhur më 15 gusht në shtëpinë ku jeton i dyshuari bashkë me gruan e tij dhe viktimën – vajzën e tij.

I dyshuari B.E., sipas Prokurorisë, me dashje i ka shkaktuar lëndime të lehta trupor viktimës së ndjeshme – vajzës së tij, dhe kjo për shkak të mosmarrëveshjes familjare.I dyshuari B.E., nën ndikimin e alkoolit posa ka shkuar në shtëpinë ku jeton me familjen e tij, ka kërkuar nga gruaja që vajzën ta zgjojë nga gjumi, por gruaja e tij kishte kundërshtuar duke kërkuar nga i dyshuari ta lërë vajzën të qetë pasi e njëjta vuan nga problemet psikike dhe e njëjta është duke u trajtuar në institucionet shëndetësore.

Ndërsa i dyshuari nuk ishte pajtuar që vajza e tij të kthehet në shtëpinë e tij, e pastaj i pandehuri ka shkuar në dhomën ku ishte vajza dhe pas fjalosjes me grusht e godet në kokë dhe në pjesë të ndryshme të trupit, ndërsa gruaja e të dyshuarit e ka ndërprerë.