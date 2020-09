Rrëfimi i familjarëve të gruas që qëndroi mbi 5 orë në dhomën ku vdiq

Gjatë ditës së shtunë në orët e para të mëngjesit ka ndërruar jetë në Klinikën e Pulmologjisë së QKUK-së, 74-vjeçarja nga fshatin Loskoparë i komunës së Ferizajt. Ajo ishte e dyshuar për Covid-19, ku pas vdekjes rezultoi pozitive. Por trupi i pajetë i kësaj zonje deri pas orës 10:00 ka qëndruar në dhomën ku ishte e shtrirë, në të cilën kishte pasur edhe pacientë të tjerë.

Familja e saj në një rrëfim për Express ka dhënë detaje të dhimbshme rreth gjithë rastit. Ndërsa, QKUK-ja e jep versionin e saj për këtë çështje.

Një trup i pajetë i mbështjellë me një mbulesë të zezë, kishte qëndruar në një dhomë të repartit C, të Klinikës së Pulmologjisë së QKUK-së, për më shumë se 5 orë.

Bëhet fjalë për trupin e një gruaje të moshës 74-vjeçare e cila kishte ndërruar jetë të shtunën pak pas orës 06:00 të mëngjesit.

Familjarët e së ndjerës, në një deklaratë për Express, po e akuzojnë stafin mjekësor të QKUK-së për neglizhencë ndaj këtij rasti. Ata thonë se në dy testime të bëra në Ferizaj, nëna e tyre doli negativ ndaj COVID=19.

“Nana jem ka dalë negative në dy teste. Në Prishtinë ish krim. Aty ish tmerr. Pakujdesi e mjekëve. Nuk interesohen për pacientin. Jam detyrua që në ora 02:00 të natës me e thirrë policinë. Mjeku nuk u ndalke kur donim ta pyesnim. Kur e thirra policinë dolën krejt mjekët. Dhoma 4 me 3, katër pacientë. Nëna më ka vdek mu në ora 6:30 në mëngjes. Ajo deri pas orës 9 ka qëndrua në dhomë. Me vdekë e me e lanë pacientin ashtu.. unë nuk di se çka të them”, ka deklaruar për Express djali i së ndjerës, Përparim Avdyli.

Ata japin versionin e tyre edhe për çështjen e qëndrimit të trupit të kufomës për orë të tëra në shtratin e Klinikës së Pulmologjisë.

Familja: Në Pulmologji u prish lifti: Trupin e nënës nuk kishim nga ta nxjerrim jashtë

E derisa janë kryer procedurat për lëshimin e trupit të pajetë, në momentin kur familjarët ishin gati për ta marrë turpin e pajetë të 74-vjeçares, në Klinikën e Pulmologjisë nuk punonte lifti.

“Njëherë trupi i nënës ka ndejt aty deri sa i kanë rregullu letrat. Pastaj unë e kam thirë menjëherë atë djalin, një mjeke ma ka gjetë numrin aty. Mandej lifti u prish. U deshtë me pritë ma shumë se një orë për me e tërheq kufomën. Shkallëve poshtë nuk na lenin të zbresim”, deklaron për Express familja e së ndjerës.

Djali i viktimës deklaron se e ka njoftuar edhe policinë rreth këtij rasti.

“Kam thirrë në polici, ata më thanë duhesh me ardhë këtu me e raportua rastin”, deklaron amilja.

Mjekët e QKUK-së: Ne e kemi njoftuar Qendrën Operative, pacientja kishte ardhur në gjendje të rëndë shëndetësore

Për gjithë këtë rast, versionin e vet e ka dhënë edhe Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Mjeku kujdestar, Flamur Marku- pulmolog në Klinikën e Mushkërive.

“Nga ajo që jemi njoftu në mëngjes nga ekipi kujdestar për rastin në fjalë në momentin kur pacienti ka ndërruar jetë është njoftuar Qendra Operative dhe kompania e transportit që merren me rastet e dyshimta apo pozitive me Covid 19. Por tek rasti i pacientes, ajo ka qenë në pritje të rezultatit. Akoma nuk ka qenë e konfirmuar me Covid. Telashja ka ndodhë që nuk është bërë me kohë tërheqja e viktimës”, sqaron Marku.

Mjeku sqaron se pacientja kishte shkuar në klinikë në gjendje të rëndë shëndetësore.

“Pacientja ka qenë në gjendje të rënde shëndetësore, përkundër terapisë që e ka marrë, ka qenë i pamundur përmirësimi i saj derisa ka ndërruar jetë”, thotë ai duke sqaruar se pacientëve që kanë qenë në dhomë me viktimën u është rekomanduar që ta ndërrojnë dhomën, po ata kanë refuzuar.

“Nuk kemi pasë rast që ka ndodhur kaq shumë të qëndrojnë në një dhomë edhe pacientët e tjerë edhe kufoma e një personi. Ka pas rast kur kufoma ka qëndrua 1 orë ose pak ma shumë, por jo 5 orë”, thotë Flamur Marku.

Kodra: Dikush duhet të japë përgjegjësi për këtë rast

Ndërkaq, Shoqata për të Drejtat e Pacientëve e Kosovës ka reaguar për këtë rast. Besim Kodra nga kjo shoqatë, thotë se kjo nuk është hera e parë që ndodhin raste të tilla.

“Ky nuk është rasti i vetëm i kësaj natyre. Ato kanë ndodhur edhe në të kaluarën. Janë të papranueshme. Kërkojmë nga SHSKUK-ja, MSH-ja që të ndërmarrin masa ndaj personave përgjegjës. Pacienti ka nevojë për dinjitet. E kufoma ka nevojë për një vdekje të dinjitetshme dhe të mos nëpërkëmbet në dhoma e korridore të spitaleve duke mos e kryer një procedurë që do t’i jepte dinjitet”, ka deklaruar Kodra për Express.

Por për gjithë këtë rast kanë hezituar të flasin gjerësisht nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë kosovare. Por ministri Armend Zemaj, në një konferenë për media është pyetur nga gazetarët rreth këtij rasti. Ai ka thënë se Inspektoriati Shëndetësor është i njoftuar për këtë rast.

Trupi i pajetë i viktimës është varrosur të dielën nga familjarët në fshatin Loskoparë të Ferizajt. /Express/