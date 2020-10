Shtiu me armë pastaj e goditi me shpuzore në kokë, një muaj paraburgim të dyshuarit në Prizren

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji, ndaj të pandehurit me iniciale SH.A. nga fshati Mushtisht, Komuna e Suharekës.

Sipas njoftimin, kjo u bë për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale vrasje në tentativë.

“Ekziston arsye ligjore për caktimin e paraburgimit ngase i pandehuri me iniciale SH.A. në fshatin Mushtisht, Komuna e Suharekës saktësisht në ambientin e pishinës “Freskia” pronë e të dëmtuarit me iniciale Z.SH., me dashje e vë në rrezik jetën e tij, në atë mënyrë që me qëllim të privimit nga jeta e të dëmtuarit, me një pistoletë në dorë të kalibrit 9 mm, shkrep dy herë në drejtim të tij të cilin arrin ta plagosë në këmbë, ku më pas i afrohet dhe sërish e godet me një shpuzore në kokë, dëshmitarët arrin t’ia marrin armën nga dora”, njofton gjykata.