”The Economist”: Një mbretëreshë e ardhshme e Shqipërisë?

Revista e mirënjohur ”The Economist”, i ka kushtuar një artikull familjes mbretërore shqiptare. Më 22 tetor Princ Leka dhe Princeshë Elia Zaharia, u bënë prindër për herë të parë. Elia solli në jetë vajzën, të cilën e pagëzuan me emrin Geraldinë, duke trashëguar kështu emrin e gjyshes mbretëreshë.

Shkrimi i plotë:

Në 1997 Shqipëria ishte i vetmi shtet ish-komunist që mbajti një referendum mbi rivendosjen e një monarkie. Një e treta e votuesve ishin pro. Babai i Princit Leka, në vitin 1993, marshoi drejt komisionit zgjedhor në Tiranë, për t’u ankuar për mashtrim. Një burrë u vra në një betejë pasuese me armë. Sundimtari me jetë më të gjatë i shtetit që u shfaq pas shekujve të sundimit Osman ishte një komunist jashtëzakonisht i egër, Enver Hoxha, i cili sundoi nga fundi i Luftës së Dytë Botërore deri sa vdiq në vitin 1985.

Por në vitet e mesluftës ishte Ahmet Zogu, i cili drejtoi shtetin. Duke u ngritur nga ministri i brendshëm te presidenti, ai shpalli veten mbret në vitin 1928. Por italianët e Musolinit pushtuan vendin në 1939 dhe e dëbuan atë. Ahmet Zogu vdiq në Francë në vitin 1961. Mbreti Zog ishte modernizues, i prerë ashpër. Disa shqiptarë i rikthehen kohës së tij me sentimentalizëm nostalgjik.

Tirana, kryeqyteti, ka një statujë të Zogut dhe një Bulevard Zog I. Por djali i Zogut, Leka, babai i ndjerë i princit aktual, megjithëse i gjatë si një basketbollist, ishte më pak mbresëlënës. Lindur nga një aristokrate gjysmë-hungareze gjysmë-amerikane, Geraldina disa ditë para fluturimit të Zogut, ai u rrit në Angli, Egjipt dhe Zvicër.

Leka jetoi midis vendeve të tjera, në Spanjë, Rodezinë e atëhershme dhe Afrikën e Jugut dhe u martua me një australiane të divorcuar. Në vitin 1979 ai u përjashtua nga Spanja për rregulloret e armëve. Djali i tij i vetëm lindi në Afrikën e Jugut. Në 2002 parlamenti post-komunist i Shqipërisë ftoi familjen mbretërore, duke u dhënë atyre privilegje që përfshinin pasaporta diplomatike.

Erion Veliaj, kryetari i Bashkisë së Tiranës, thotë se Leka është “shumë i mirë” për politikën e ashpër të Shqipërisë. I pyetur nëse do të donte të ishte mbret, princi thotë me qetësi me një theks të ngurtë të Afrikës së Jugut se “do të dëshironte të shërbente në çfarëdo mënyre që të ishte e mundur”. Në rastin “teorik” të një restaurimi do të ishte “shumë e mundur”, thotë ai, të imagjinojmë që Geraldina e fundit të kurorëzohet Mbretëreshë e shqiptarëve./kohajone/