Trump do t’i rifiton zgjedhjet

Seremb Gjergji – 26/07/2020

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald J. Trump në shikim të parë duket se është person i veprimeve të shpejta dhe të pa matura mirë. Por, kjo vjen nga dy arsye:

1. Trump e do Amerikën më shumë se cilido presidnetë i kaluar

2. Vepron me mendjen e një biznesmeni.

Kjo i jep atij një avantazh të jashtëzakonshëm. Si shqiptar, e di që krejt të rinjtë me origjinë shqiptare në Amerikë, madje edhe disa prindër të tyre do ta votojnë Trumpin.

Vlera e kapitalit njerëzor!

Presidenti Trump, me veprimet e tij tregon se është i vetmi që mund të sjellë ndryshimin e shumë pritur në Amerikë dhe në Botë. Por, bota nuk është mësuar deri me tash, e ndoshta as nuk është gati ta ndjekë Trumpin me hapat e tij gjigand. Prandaj, frikësohen të gjithë. Natyrisht se duhet të frikësohen, sepse nëse nuk e mbajnë hapin – mbeten mbrapa. Këtë e konfirmon edhe CNN Politics në një artikull debatues me James Ëodds.

Tash sa vjet asnjë anketë në Amerikë nuk ka dalë e saktë. Të verbër do të jenë ata që e besojnë një të tillë sot. Aktualisht gjithçka varet nga vlera e kapitalit njerëzorë dhe orientimi i tyre derë më derë. Andaj, fushata e Presidentit Trump, duke i ikur këtyre anketave, sipas gazetës Guardian, në vjeshtë do ta ketë një ri-kthim GRANDIOZ.

Si shikues evropian, kemi mendime të ndryshme, por z. Trump vërtetë e ka bërë Amerikën Madhështore . Ka rritë ekonominë amerikane në mënyrë rekorde. Tregjet botërore po ashtu. Ka focuar ushtrinë. Ka krijuar Ushtrinë e Qillit – se s’ka vend për toke më! Plot vende të reja pune – të pafundme dhe ka kthyre prodhimin vedorë. Ku ka më Madhështore se kjo?! Është ëndër e çdo Qeverie të botës.

Krahasuar me 5 Presidnetet e fundit Amerikan, Trump del diametralisht më i mirë se të gjithë. Madje më i mirë se edhe vet Bill Clinton – edhepse Ne si kosovar kemi debulesë për Presidentin Clinton, në këtë Trump fiton 82:18; sepse Amerikanët besojnë se Trump me të gjitha impulset e shpejta, të pa matura dhe reagimeve rigoroze – vazhdon të mbetët i vetmi Presidnet që realisht sjellë ndryshime. Akush tjetër.

Madje, çdo amerikane i pyetur se me cilin president kishit pas dëshirë të pini një birrë, të gjithë përgjigjen me Trumpin.

Asnjë president tjetër.

Secili për të diskutuar hallet e veta, për ta lavdëruar, për ta fyer, për ta kritikuar e madje edhe për t’u munduar për ta nënçmuar. Por, vazhdon të mbetët i vetmi në zemrat e tyre ta kenë seancën ta pinë një birrë. Mendoj, se kjo vjen nga fakti se secili amerikane e gjënë veten në reagim njerëzorë të Presidentit Trump – ngjashëm si gjithë njerëzit. Nuk shohin taktika politike me axhenda të fshehura.

Në çdo anketë apo parashikim të mediave të majta, liberale apo të qëndëres, mundohen të reflektojnë që Joe Biden është afër apo në epërsi. Por, tashmë botërisht, anketat kanë marrë fund. Në Amerikë dhe tek amerikanët anketat kanë dështuar aq shumë sa Gallup Internacioanl – si kompania më e besueshme e ankeatave në botë, ka quar duartë.

Sot, ankeat më e mira është bisedat direkt me njerëz – diçka që Preidneti Trump dhe ekipi tij e bëjnë për mrekulli.

Madje nuk duhet harruar edhe armen e tij më të fuqishme; zv. Presidenti Mike Pence. Përsoni më i mençuri deri me tash në politiken amerikane dhe i vetmi përson që askush nuk e ka gjetur asnjë gabim në jetën e tij, që nga dita kur ka lindur e deri me sot – apo është aq i mnçur që nuk ka lënë asnjë gjurmë.

Lehtë mund të themi, Presidneti Trump do të rizgjidhet edhe një mandat këtë vjeshtë. Sipas profesorit të mirnjohur Helmut Norpoth, i cili ua ka qëlluar 5 fitoreve të fundit presidneciale në amerikë, thot se 91% është shanca e fitores së serishme të Presidnetit Donald Trump.