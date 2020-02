Vdes kitaristi i “Gang of Four” (VIDEO)

Andy Gill, njëri prej anëtarëve themelues të grupit muzikor Gang of Four, ka vdekur në moshën 64 vjeçare.

Kitaristi ndërroi jetë pas një sëmundjeje të shkurtër që lidhet me frymëmarrjen.

“Turneu i fundit i Andyt në nëntor ishte e vetmja mënyrë me të cilën ai do të tërhiqej; me një Stratocaster rreth qafës, duke bërtitur me reagime dhe duke e shurdhuar rreshtin e parë të të pranishmëve në koncert”.

“Vizioni i tij i pakompromis artistik dhe angazhimi për kauzën nënkuptohej se ai ende dëgjonte mikset për këngën e re, teksa planifikonte turneun e radhës nga shtrati i tij i spitalit”, thuhet në deklaratën e lëshuar nga grupi muzikor.

Andy punoi gjithashtu edhe si producent muzikor, ku mes shumë albumeve të tjera vlen të ceket ai debutues i grupit të famshëm Red Hot Chili Peppers.