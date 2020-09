Video e frikshme, Mike Tyson godet rëndë trajnerin në stërvitje

Ish kampioni i botës në boks, Mike Tyson po dëshmon që e ka seriozisht rikthimin në ring, transmeton Insporti.

Legjenda e boksit do të rikthehet për një meç të karakterit jogarues në nëntor të këtij viti ndaj Roy Jones Jr.

Trajneri i arteve marciale, Rafael Cordeiro është duke ndihmuar Tysonin të rikthehet në formë para meçit të nëntorit.

The Baddest Man on the Planet’ shihet në një video teksa godet Cordeiro ku për pak centimetra nuk e nokauton trajnerin portugez.

Kujtojmë që meçi mes Mike Tyson dhe Roy Jones Jr. do të zhvillohet me 28 nëntor të këtij viti./Insporti.com/