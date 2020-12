VV: Ligji për rimëkëmbjen ua merr paratë të varfërve e ua orienton oligarkëve

Lëvizja Vetëvendosje ka akuzuar Qeverinë Hoti se me Ligjin për rimëkëmbjen ekonomike ka bërë shumë pabarazi në popull. Sipas kësaj partie, ligji favorizon oligarkët dhe të pasurit, ndërsa dëmton taksapaguesit e varfër.

“E pamë që u dëshmua ajo që kemi thënë që nga fillimi që qëllimi i kësaj qeverie është që me paratë që janë në buxhet të mos u ndihmojnë qytetarëve e me ato para që janë në buxhet ka tendencë t’u ndihmojë oligarkëve e bizneseve të afërta me ta. Edhe tash e pamë se ky projektligj i dedikohet një oligarku, një kompanie që operon në Kosovë, e që ka kërkuar të lirohet nga tantiema apo renta minerare që është shumë milionëshe dhe të lirohet nga pagesa e energjisë së ripërtërishme”, ka thënë deputeti Hekuran Murati në një konferencë për media, pasi në Kuvend u miratua Ligji për rimëkëmbjen. “Këto dy kosto do t’i bartë taksapaguesi i varfër i Kosovës”.

“Ky ligj s’mund të quhet i rimëkëmbjes. Është me shumë defekte, ka shumë pabarazi. Mund të quhet si një ligj që merr paratë nga taksapaguesit e varfër dhe i orienton drejt të pasurve e qytetarëve të tjerë u thuhet merrni paratë tuaja nga Trusti”, ka thënë më tej ai.