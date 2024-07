Adriano Galliani martohet serish në moshën 80-vjeçare

Në moshën 80-vjeçare, senatori i Forza Italia, Adriano Galliani do të martohet me të dashurën e tij prej kohësh, Helga Costa. Kjo është martesa e tij e tretë për të

Më 30 korrik, Adriano Galliani do të mbushë 80 vjeç dhe për të “festuar” ka vendosur të çojë në altar të dashurën e tij Helga Costa , më saktë Elza Helga Cordeiro Costa , një spanjolle pesëdhjetë e shtatë vjeçare me origjinë braziliane, e cila ka qenë me të. që nga viti 2011.

Martesa e tretë

Për Senatorin e Forza Italia kjo është “Po” e tretë. Pas tij ai ka një martesë të parë me Daniela Rosati , e cila zgjati nga viti 1989 deri në 1999 dhe nga e cila lindën tre fëmijë, Micol , Gianluca dhe Fabrizio ; e dyta ishte në vend të kësaj me Malika El Hazzazi , një modele marokene nga e cila u nda në 2008.

Lajmi i dasmës

Lajmi është bërë i ditur nga publikimet e dasmave që kanë dalë në Tabelën e Njoftimeve të Bashkisë së Milanos, edhe nëse dasma do të festohet në Monza, vendlindja e dhëndrit të ardhshëm. Një figurë e spikatur në botën e futbollit, Galliani, pasi drejtoi Milanin për mbi 30 vjet, duke kontribuar në fitoren e 29 trofeve, sot është fytyra e Monzas në Serinë A si dhe senator i Forza Italia .

Kush është nusja e ardhshme

57 vjeçe, me origjinë braziliane, por me nënshtetësi spanjolle, emri i saj i plotë është Elza Helga Cordeiro Costa . Pasi kanë qenë bashkë prej vitesh, tashmë të dy kanë vendosur të hedhin hapin e madh, por data për të cilën ende nuk është bërë e ditur. Nusja e ardhshme është kthyer në një pikë referimi për familjen e Gallianit, siç ka pranuar edhe ish-CEO i Milanit.

Çifti gjithmonë ka preferuar të mbajë një profil të ulët. Marrëdhënia e tyre, e konsoliduar me kalimin e kohës, karakterizohej nga diskrecioni dhe privatësia, një aspekt shumë i rrallë në botën e sportit dhe argëtimit.