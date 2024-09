Rusta: Jam lodhur duke u konsideruar ‘gjyqtare seksi’

Gjyqtarja shqiptare Emanuela Rusta ka zbuluar se është lodhur duke u konsideruar si “gjyqtare seksi” pas gjykimit në Ligën e Kampionëve për femra.

30-vjeçarja u bë gruaja e parë që drejtoi një ndeshje të Superligës shqiptare, ndërsa ka bërë hapin në skenën evropiane muajt e fundit. Ajo ka qenë më parë aktive në rrjetet sociale, duke postuar foto magjepsëse me bikini dhe duke ushtruar në palestër, por tani ka mbyllur llogarinë e saj në “Instagram” për shkak të mesazheve seksiste në platformë. Rusta, e cila do të gjykojë sonte ndeshjen e femrave të Ligës së Kampionëve mes Sporting Lisbonës dhe Real Madridit, beson se mbulimi mediatik i pamjes së saj e ka bërë të vështirë, që ajo të arrijë të njëjtin nivel me homologët e saj meshkuj.

“Arbitrimi nuk është çështje gjinie, por kompetence. Shoqata e arbitrave (shqiptare) ka qenë gjithmonë e fokusuar në promovimin e femrave, kështu që rasti im nuk është rastësi dhe as përfundim i procesit. Shpresoj që të mos jetë e largët dita kur do të jemi katër femra që do të arbitrojmë një ndeshje të kategoria më e lartë e meshkujve. Edhe pse në dukje është një ambient kryesisht mashkullor, ndihem i respektuar dhe i vlerësuar për punën që bëj në fushë”, thekson Rusta