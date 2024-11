Dragash, diskutohet themelimi i Këshillit Publiko-Privat

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, së bashku me kryesuesen e Kuvendit, Arijeta Skeraj, përfaqësues të Shoqatës së Afaristëve “Sharri” dhe pjesëtarë të Kabinetit kanë pritur sot drejtoreshën e Aktivitetit të USAID-it Qeverisja e Pronës, Jennifer Ober.

Ky takim i parapriu takimit të parë konsultativ që Komuna e Dragashit zhvilloi me përfaqësuesit e bizneseve lokale, ku u diskutua lidhur me themelimin e Këshillit Publiko – Privat në Komunën e Dragashit. Ky projekt është në kuadër të Marrëveshjes së bashkëpunimit mes Komunës së Dragashit dhe USAID-it për zbatimin e Aktivitetit Qeverisja e Pronës.

Këshilli Publiko-Privat do të jetë një mekanizëm i cili do të shërbejë si një kanal i komunikimit të sektorit privat me sektorin publik, me theks të veçantë në fushën e të drejtave pronësore.

Në këtë takim, përfaqësuesit e bizneseve lokale patën rastin që të shprehin shqetësimet dhe kërkesat e tyre lidhur me mundësitë dhe sfidat e të bërit biznes në Komunën e Dragashit.

I pari i komunës Bexhet Xheladini i falënderoi të gjithë akterët për këtë takim konsultativ, për të cilin tha se do të shërbejë si një mundësi e mirë për krijimin e një raporti më të qëndrueshëm ndërmjet sektorit publik dhe atij privat në Komunën e Dragashit.