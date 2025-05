Prizreni në prag të lavdisë: Një fitore larg titullit të kampionit

Sot, kryeqyteti historik i shqiptarëve është në pritje të një prej momenteve më të rëndësishme në historinë e ekipit të tij futbollistik. Prizreni është vetëm një fitore larg titullit të kampionit të Ligës së Dytë të Kosovës, në përfundim të sezonit 2024/25.

Në orën 16:00, në stadiumin “Përparim Thaçi”, do të luhet një ndeshje vendimtare mes Prizrenit dhe Diellit nga Ferizaj. Të dyja skuadrat janë të motivuara, por është Prizreni që e ka fatin në duart e veta: fitorja i sjell titullin dhe ngjitjen në Ligën e Parë si kampion, raporton PrizrenPress.

Pas një sezoni të gjatë e të ngjeshur, me shumë sfida dhe emocione, Prizreni ka arritur të ruajë ritmin e lartë dhe të pozicionohet në majë të tabelës, me pikë të barabarta me Tefik Çangën, por me avantazhin e rezultateve direkte dhe golaverazhit.

Dielli, nga ana tjetër, vjen në Prizren për të mbyllur me krenari një sezon të fortë, duke qenë një nga skuadrat që luftoi deri në javët e fundit për ngjitje.

Tifozët pritet të jenë të shumtë në stadium, duke krijuar një atmosferë elektrizuese që vetëm Prizreni di ta japë në ditët e mëdha. E gjithë vëmendja e futbollit kosovar është përqendruar sot në këtë duel – sepse këtu mund të shkruhet historia!/PrizrenPress.com

