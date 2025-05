Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve me dyer të hapura e argëtim në Komunën e Suharekës

Komuna e Suharekës ka njoftuar se të premten do të organizojë Ditën e Dyerve të Hapura për fëmijët. Ky aktivitet realizohet për nder të 1 Qershorit – Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve.

Kryetari Bali Muharremaj ka pohuar se të premten nga ora 09:00, për fëmijët do të jetë një ditë e paharrueshme, me plot argëtim dhe aventura.

“Ejani të njiheni me institucionet tona lokale, të takoni policët tanë të guximshëm dhe zjarrfikësit tanë heroikë. Do ti takoni punëtorët e zellshëm, që e pastrojnë ambientin tonë që ju të luani në ambient sa më të shëndetshëm. Do ta takoni mjekun/en dhe infermierët tek autoambulanca dhe më s’do ta keni frikë, sepse ju jeni trima dhe trimëresha”, thuhet në njoftimin e publikuar nga Muharremaj.

Sipas kryetarit të Suharekës fëmijët do të kenë mundësi që të njihen me shërbime të ndryshme të që ofrohen në Komunë, por edhe të shpërblehen me libra, dhurata dhe befasi tjera.

“Do të ketë lojëra, muzikë, kërcime dhe shumë argëtim”, ka bërë të ditur Muharremaj.

Marketing

Kliko videon: https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1684680412412465